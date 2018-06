La viuda de Badía le reclama la herencia a los hijos del locutor

10/06/2018 -

Explotó una inesperada guerra en la familia de Juan Alberto Badía. Mariana Pokrassa, viuda del fallecido periodista, denunció que al poco tiempo del deceso, los hijos de él no respondían sus llamadas telefónicas y no le cedieron parte de la herencia.

Según contaron en "Pamela a la tarde", el locutor había expresado que Mariana debía quedarse con dos automóviles y una propiedad, algo que no sucedió. Por eso, la mujer que estuvo en concubinato durante doce años con él reclama lo que le pertenece.

Antes de que lo operen Juan hizo un testamento, pero lo hizo tan mal que lo quiso quemar. "A mí nadie me explicó cómo se hacía, hice cualquier cosa", me dijo. "Ese testamento lo tenía guardado, yo nunca lo vi. Lo había lacrado y todo, pero lo quemó", contó.

"Yo trabajaba con Juan, estábamos en una sociedad a la cual yo renuncié hace un tiempo porque me dijeron que ésa era la manera y ahora me encuentro con esto. Yo no quiero nada más allá de lo que me dejó en la charla que tuvimos. Pero también sé que por el tiempo que estuvimos conviviendo tengo derechos a recibir la herencia", remarcó.