CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Junio de 2018

A LAS 21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE.

11/06/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LA VENGANZA DE IFFET

17.30 ELIF

19.00 PAMPITA ON-LINE

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

23.15 TODO POR MI HIJA

00.00 KARA PARA ASK

00.55 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


CANAL 7

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: UNIÓN SGO. VS. ESTUDIANTES

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CONTRAPUNTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS VS. VILLA MERCEDES

20.00 CULTURAL TV

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 VIVIR SANTIAGO

 

CANAL 4

13.00 NOTI

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 CINE EXPRESS - PELÍCULA ANIMADA

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA - FEDERAL A

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL


PELÍCULAS

CINEMAX

07.06 FESTIVALES BERLÍN VR. CINEMAX PAN

07.33 OPERACIÓN ESCAPE

09.13 DUPLICIDAD

11.38 VOLVER AL FUTURO III

13.56 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE

PELÍCULA

14.19 ROBIN HOOD

16.57 EL PODER DEL AMOR

18.57 DUPLICIDAD

21.23 EL COMPLOT

TCM

09.06 LA NIÑERA

09.56 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

11.11 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

11.36 LA NIÑERA

12.26 ORO Y CENIZAS

14.19 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

16.34 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO

18.14 TANGO Y CASH

20.05 HECHIZO DEL TIEMPO

22.00 MUERTE SÚBITA

TNT

06.00 MUPPETS 2. LOS MÁS BUSCADOS

07.18 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE

CASPIAN

09.49 EL PATRIOTA

12.39 AJUSTE DE CUENTAS

14.39 EL REY ARTURO

17.00 LA CENICIENTA

18.59 TROYA

22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2

00.00 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES

01.58 LA NOCHEà

SPACE

06.32 BATMAN REGRESA

09.00 BATMAN ETERNAMENTE

11.26 EL HOMBRE DE ACERO

14.07 COMPROMISO

15.54 VENGANZA EN LA PRISIÓN

17.35 AL FILO DEL MAÑANA

19.48 RIESGO EN EL AIRE

22.00 LUCY

23.39 RESIDENT EVIL 3. LA EXTINCIÓN

CINECANAL

10.40 AMOR EN JUEGO

12.30 DOCTOR DOLITTLE

14.02 LA ERA DE HIELO

15.32 LA ERA DE HIELO 2

17.10 LA ERA DE HIELO 3

18.50 LA ERA DE HIELO 4

20.22 LA ERA DE HIELO 5

22.00 TORTUGAS NINJA 2. FUERA DE LAS

SOMBRAS

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

13.00 ESCÁNDALO

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY


A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR

(ROCA (S) 353)

+MARTES 12, A PARTIR DE LAS 22, EL CINECLUB MÈLIÉS PROYECTARÁ LA

PELÍCULA “MIDBOUND: EL COLOR DE LA GUERRA”. UN DRAMA DIRIGIDA

POR DEE REES, SOBRE CÓMO CAMBIAN LAS COSAS DE MANERA LENTA,

DISPAR Y DOLOROSA; Y TAMBIÉN SOBRE CÓMO NO CAMBIAN. AMIBENTADA

DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.

CASA DEL BICENTENARIO

(PARQUE AGUIRRE)

+EL DOMINGO 24, A LAS 18, EN LOS RECITALES DE SADAIC SE PRESENTARÁ

OSCAR MERCADO, CANTANTE ORIUNDO DE CLODOMIRA.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+EL 14 DE JUNIO, A LAS 21, “EL CÍRCULO”

+EL 15 DE JUNIO, A LAS 18, PIÑÓN FIJO.

+EL 21 DE JUNIO, A LAS 22. “COMO EL CULO”, CON GRAN ELENCO ENCABEZADO

POR VÍCTOR LAPLACE, GUSTAVO GARZÓN Y MIRIAM LANZONI.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+VIERNES 15, A LAS 22, LISANDRO PAZ PRESENTARÁ “REVOLUCIONAR”.


SUNSTAR

OCEAN’S 8 : LAS ESTAFADORAS

(2D):

POLICIAL (+13 AÑOS)

11/06 - 13/06 - 17:00 (Cast) 19:30

(Subt)

PESADILLA EN EL INFIERNO

(2D)

TERROR (+16 AÑOS)

HOY - 22:00 (Subt)

HAN SOLO: UNA HISTORIA

DE STAR WARS (3D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS)

11/06 - 13/06 - 18:00 (Cast)

AVENGERS: INFINITY WAR

(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY - 21:00 (Cast)

LUIS Y SUS AMIGOS DEL

ESPACIO (2D):

ANIMACIÓN (APT)

11/06 - 13/06 -16:15 (Cast) 18:00 (Cast)

DEADPOOL 2 (2D):

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY- 19:45 (Cast) 22:15 (Sub)

ANIMAL (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

HOY 17:30 (Cast) 22:20 (Cast)

HURACÁN, CATEGORÍA 5

(2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY AL 13/06 20:00 (Sub)

EL LEGADO DEL DIABLO

(2D):

TERROR (+16 AÑOS)

HOY 16:50 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10

(Sub) 00:45 (Sub)


HÍPER LIBERTAD

DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D: 17:40 - 22:30 SUBTITULADO

2D: 22:40 (SÓLO JUEVES)

AVENGERS: INFINITY WAR

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 19:00 - 22:10

LAS TRAVESURAS DE PETER

RABBIT ATP

CASTELLANO 2D 17:00

HURACÁN CATEGORÍA 5 APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20

SUBTITULADO 2D 20:20 (JUEVES)

EL LEGADO DEL DIABLO APTA

16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (JUEVES)

VENTA ANTICIPADA

LOS INCREÍBLES 2

 
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