CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Junio de 2018
A LAS 21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE.
Por El Liberal
11/06/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LA VENGANZA DE IFFET
17.30 ELIF
19.00 PAMPITA ON-LINE
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)
23.15 TODO POR MI HIJA
00.00 KARA PARA ASK
00.55 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 7
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: UNIÓN SGO. VS. ESTUDIANTES
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CONTRAPUNTO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS VS. VILLA MERCEDES
20.00 CULTURAL TV
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
13.00 NOTI
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 CINE EXPRESS - PELÍCULA ANIMADA
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CENTRAL CÓRDOBA - FEDERAL A
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
07.06 FESTIVALES BERLÍN VR. CINEMAX PAN
07.33 OPERACIÓN ESCAPE
09.13 DUPLICIDAD
11.38 VOLVER AL FUTURO III
13.56 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE
PELÍCULA
14.19 ROBIN HOOD
16.57 EL PODER DEL AMOR
18.57 DUPLICIDAD
21.23 EL COMPLOT
TCM
09.06 LA NIÑERA
09.56 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
11.11 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
11.36 LA NIÑERA
12.26 ORO Y CENIZAS
14.19 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
16.34 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO
18.14 TANGO Y CASH
20.05 HECHIZO DEL TIEMPO
22.00 MUERTE SÚBITA
TNT
06.00 MUPPETS 2. LOS MÁS BUSCADOS
07.18 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE
CASPIAN
09.49 EL PATRIOTA
12.39 AJUSTE DE CUENTAS
14.39 EL REY ARTURO
17.00 LA CENICIENTA
18.59 TROYA
22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2
00.00 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES
01.58 LA NOCHEà
SPACE
06.32 BATMAN REGRESA
09.00 BATMAN ETERNAMENTE
11.26 EL HOMBRE DE ACERO
14.07 COMPROMISO
15.54 VENGANZA EN LA PRISIÓN
17.35 AL FILO DEL MAÑANA
19.48 RIESGO EN EL AIRE
22.00 LUCY
23.39 RESIDENT EVIL 3. LA EXTINCIÓN
CINECANAL
10.40 AMOR EN JUEGO
12.30 DOCTOR DOLITTLE
14.02 LA ERA DE HIELO
15.32 LA ERA DE HIELO 2
17.10 LA ERA DE HIELO 3
18.50 LA ERA DE HIELO 4
20.22 LA ERA DE HIELO 5
22.00 TORTUGAS NINJA 2. FUERA DE LAS
SOMBRAS
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
13.00 ESCÁNDALO
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
A DÓNDE IR
DELFINA RESTOBAR
(ROCA (S) 353)
+MARTES 12, A PARTIR DE LAS 22, EL CINECLUB MÈLIÉS PROYECTARÁ LA
PELÍCULA “MIDBOUND: EL COLOR DE LA GUERRA”. UN DRAMA DIRIGIDA
POR DEE REES, SOBRE CÓMO CAMBIAN LAS COSAS DE MANERA LENTA,
DISPAR Y DOLOROSA; Y TAMBIÉN SOBRE CÓMO NO CAMBIAN. AMIBENTADA
DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
CASA DEL BICENTENARIO
(PARQUE AGUIRRE)
+EL DOMINGO 24, A LAS 18, EN LOS RECITALES DE SADAIC SE PRESENTARÁ
OSCAR MERCADO, CANTANTE ORIUNDO DE CLODOMIRA.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+EL 14 DE JUNIO, A LAS 21, “EL CÍRCULO”
+EL 15 DE JUNIO, A LAS 18, PIÑÓN FIJO.
+EL 21 DE JUNIO, A LAS 22. “COMO EL CULO”, CON GRAN ELENCO ENCABEZADO
POR VÍCTOR LAPLACE, GUSTAVO GARZÓN Y MIRIAM LANZONI.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+VIERNES 15, A LAS 22, LISANDRO PAZ PRESENTARÁ “REVOLUCIONAR”.
SUNSTAR
OCEAN’S 8 : LAS ESTAFADORAS
(2D):
POLICIAL (+13 AÑOS)
11/06 - 13/06 - 17:00 (Cast) 19:30
(Subt)
PESADILLA EN EL INFIERNO
(2D)
TERROR (+16 AÑOS)
HOY - 22:00 (Subt)
HAN SOLO: UNA HISTORIA
DE STAR WARS (3D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13
AÑOS)
11/06 - 13/06 - 18:00 (Cast)
AVENGERS: INFINITY WAR
(3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY - 21:00 (Cast)
LUIS Y SUS AMIGOS DEL
ESPACIO (2D):
ANIMACIÓN (APT)
11/06 - 13/06 -16:15 (Cast) 18:00 (Cast)
DEADPOOL 2 (2D):
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY- 19:45 (Cast) 22:15 (Sub)
ANIMAL (2D)
DRAMA (+16 AÑOS)
HOY 17:30 (Cast) 22:20 (Cast)
HURACÁN, CATEGORÍA 5
(2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY AL 13/06 20:00 (Sub)
EL LEGADO DEL DIABLO
(2D):
TERROR (+16 AÑOS)
HOY 16:50 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10
(Sub) 00:45 (Sub)
HÍPER LIBERTAD
DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D: 17:40 - 22:30 SUBTITULADO
2D: 22:40 (SÓLO JUEVES)
AVENGERS: INFINITY WAR
ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 19:00 - 22:10
LAS TRAVESURAS DE PETER
RABBIT ATP
CASTELLANO 2D 17:00
HURACÁN CATEGORÍA 5 APTA
13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20
SUBTITULADO 2D 20:20 (JUEVES)
EL LEGADO DEL DIABLO APTA
16 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40
SUBTITULADO 2D 22:40 (JUEVES)
VENTA ANTICIPADA
LOS INCREÍBLES 2