FÚNEBRES | 11 de Junio de 2018

11/06/2018 -

Fallecimientos

- Nasareno Abelino Saabedra (Nueva Francia)

- Aníbal Antonio Ledesma

- Julia Margarita Díaz de Pedraza

- José Nicanor Tévez (La Banda)

- Pedro Raúl Acosta (La Banda)

- Ana Julia Santillán (La Banda)

- Ana Josefa Díaz

- Néstor Alberto Paz

- Sergio Aníbal Jaime (La Banda)

- Regina del Valle Paz

- Orlando Zacarías Medina

Sepelios Participaciones

DÍAZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Dejaste nuestros corazones destrozados, te nos fuiste dignamente, te extrañaremos mucho, pero Dios lo quiso así, Ahora descansas en paz es nuestro consuelo. Hasta siempre Madre y Abuela. Te Amamos. Su hijo Rubén, nieta Erica y Thiago, Noelia y flia., y Ricky y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

DÍAZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Su hijo Rubén Ricardo Castillo, sus nietos Erika, Noelia, Ricardo, Ana, bisnietos Brisa, Thiago, Isabella, Jano participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 11. Casa de duelo P. L. Gallo 330, sala Nº 2 SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DÍAZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Su hermano Miguel A. Ledesma, su esposa, hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

DÍAZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Su hermana Elisa Diaz de Zani, sus hijos Claudia y Mario, nietos Ize y Ema, Maria Victoria y Mía, participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

DÍAZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Sus hermanos y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

DÍAZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Abuela querida, te me fuiste y me quedé muy triste, un gran dolor me quedó en mi corazón, solo te pido me des fuerzas y resignación para poder aprender a vivir sin vos, Dios quiso llevarte a descansar, te voy a extrañar muchísimo junto a Thiago, siempre te recordaré con mucho amor. Besos al Cielo... . Su nieta Erica y Thiago. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

DÍAZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Participan con dolor su fallecimiento por la pérdida de la abuela de nuestra nuera Érica. Su nieto político Santiago Sandoval y familia; Ana Sandoval y familia, Cecilia Sandoval y familia. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

DÍAZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Su sobrino Chicho Gorostiaga y flia., participan con profundo dolor su partida y ruegan por su eterno descanso. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

DÍAZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. María Elena y Juan Soria y familia, acompañan a su hijo Rubén por la pérdida de su querida madre y a sus nietos Erika y flia.; Noelia y flia. y Ricky y flia. por la partida de su querida abuelita. Viajó al más allá doña Ana, allá será recibida por sus seres queridos. Todos lloramos su partida. Rogamos oraciones en su memoria.

DÍAZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Chino Gubaira, su esposa Fabiola Vittar, sus hijos Oso y Familia, toti y familia, Gaby y María Guadalupe participan con profundo dolor su fallecimiento.

DÍAZ DE PEDRAZA, JULIA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Su hija Tona, su hijo pol. Rubén, sus nietos Nacho y Belén part. su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ DE PEDRAZA, JULIA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. "Señor ya está en ti, recíbela en tu Reino". Su amigo y de su hija Tona y Ruben; Mario, Susana y sus hijos Maximiliano y Andrea Almada, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, ANÍBAL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Su esposa Julia Ruyz, sus hijos Mariela, Karina, Sebastián, Nicolas, e Ivana, H. pol nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

MEDINA, ORLANDO ZACARÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Su hermana Nora Fanny, su esposo Carlos Mario Pérez, su hijo Mario José Pérez participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 15 en el cementerio Parque del Descanso. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, ORLANDO ZACARÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Su hermano Rodolfo Enrique Medina y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 15 en el cementerio Parque del Descanso. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, ORLANDO ZACARÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Su hermana Elsa Dalinda Medina, sus hijos Carlos y Alicia Vougel participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 15 en el cementerio Parque del Descanso. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Su esposa Sandra Suárez, sus hijos, Pablo, Gastón, Mauro, Melina y Belén, sus nieta Saira, sus hermanas Marita, Narda y Beti, y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 15:00 hs en el cementerio de Los Flores cob. IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

PAZ, NÉSTOR ALBERTO Subcomisario (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Sus tíos Valle Coronel y familia; Marcelina Paz y familia; sus primos Carlos Juárez y familia; Mery, Paco, Julio, Nena, Alejandra, Andrea, Vanesa, Cintia, María Lucrecia, María de los Ángeles, sobrinos y su amigo Negro (Patón) participan con profundo dolor su fallecimiento y con la esperanza en Cristo que descanse en paz, junto a sus padres y hermana. Que brille para ellos la luz que no tiene fin.

PAZ, NÉSTOR ALBERTO Subcomisario (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Sus tíos Gringo y Vivi; Ramón y Graciela; Primos Sandra, Martín, Juan, Brenda, Johana, Rita y Rosaisela participan con dolor su fallecimiento y piden al Señor por su eterno descanso. Acompañan en este dolor, deseando pronta resignación, que Dios los ilumine. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR ALBERTO Subcomisario (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. El personal jerárquico, oficiales, suboficiales y agentes de la Comisaría Nº 33, Sumampa, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR ALBERTO Subcomisario (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Jorge Daniel Leiva y familia participa el fallecimiento de su compañero de la XXII promoción de Oficiales de la Policía de la Provincia. Ruega oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR ALBERTO Subcomisario (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Víctor Hugo Paz y familia participa el fallecimiento de su compañero de la XXII promoción de Oficiales de la Policía de la Provincia. Ruega oraciones en su memoria.

PAZ, REGINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Su hija Rosa, sus hermanos Pedro, Ciriaco, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 17. Casa de duelo c/23 Nº 132, Bº Industria - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. La comunidad educativa de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja - FAA - UNSE participa el fallecimiento del padre político de la Profesora Carola Cianferoni de Yocca. Eleva oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (Nina) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. El amor que sembró toda su vida permanecerá por siempre en nuestros corazones. Su esposo, hijos, hijos políticos, nietos y hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Sta. Rita, al cumplirse quince meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Madre querida, ya descansas en la Casa del Padre! ¡Gracias por tu amor! Sus hijos Norma y Victorio Cesca, David y Magali Bravo Mayuli, Ramón y Hebe Luz Carabajal; nietos, nietos políticos y bisnietos invitan a la misa recordando un año de su fallecimiento en la iglesia La Merced hoy a las 20 hs. Se ruegan oraciones en su querida memoria.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ACOSTA, PEDRO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Sus hijos Raúl y Daniel, nietos Roxana, Néstor, Héctor y Carina, H. pol Lidia, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

JAIME, SERGIO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Sus hijos, Lucrecia, Enzo Aníbal, Juan Gabriel, Cristian, Micaela y Erick, sus nietos Benjamín y Biana Jaime, y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 11:00 hs en el cementerio La Misericordia, cob. NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Mercedes Farias, sus hijos Héctor, Valeria y Ramiro Cerioni y sus respectivas flias., acompañan con dolor a la familia Martinez. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Docentes Jubiladas de los Jardines Municipales de la Banda participan el fallecimiento del hermano de la Sra. Graciela Martínez. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Sra. María de los Ángeles Luna y familia participan el fallecimiento del hermano de Graciela y tío de Matías y Luciana. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Siempre estará en nuestros recuerdos tu sonrisa, tus bromas, tu cariño. Los amigos y compañeros de la "Promo 77" de le Escuela Maximino S. Victoria de Fernández participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno en la Gloria de Dios.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Manuel "Manolo" Gómez y Mercedes "Puqui" Gómez, con sus respectivas familias participan el fallecimiento de su amigo y vecino en la niñez. Ruegan oraciones en su memoria y una pronta resignación de su hermana Graciela. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". María Teresa Barraza de Salido, sus hijos Francisco y Carlos Salido y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su hermana Graciela y demás familiares ante tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

MATURANA, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/18|. Nada será lo mismo ahora que no estás pero estoy segura que desde donde estés, nos cuidarás como lo hiciste siempre. Nuestro amor por vos es infinito y siempre vivirás en nosotros. Te amamos papá... Su hija Silvia, nieto Matías Jesús e hijo político José invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20 hs. en Pquia. Sgdo. Corazón de Jesús de la ciudad de La Banda al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

MATURANA, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/18|. A 9 días de tu partida te recordaremos siempre: tus consuegros Enrique y Liliana Reinoso, sus hijos Cristian y José, quienes invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de La Banda.

QUINTEROS, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del profesor de Educación para la Salud y estudiante de dicha Licenciatura, José Alejandro Quinteros, perteneciente a la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

QUINTEROS, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. El decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Lic. Hugo Marcelino Ledesma, la vicedecana Lic. Josefina Fantoni, los Consejeros Directivos, Secretarios de la Facultad, Docentes, No Docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del profesor de Educación para la Salud y estudiante de dicha Licenciatura, José Alejandro Quinteros, de la Facultad arriba mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ANA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Sus hijos Liliana y Marcelo Buongiorno, H. pol, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

SANTILLÁN, ANA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Su hijo Marcelo Buongiorno, su hija política Elina González y sus nietos Rodrigo, Emiliano y Julián Boungiorno participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, ANA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Siempre te recordaremos por tu fortaleza y fe. Su hija Liliana, su hijo político José, sus nietos Esteban y Alejandra, sus nietos políticos Andrea y Darío, su bisnieta Feliciana participan con dolor su fallecimiento y con la esperanza de un reencuentro final. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ANA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Su consuegro Domingo González, hijas Ana María, Cristina, Adriana, Elina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, ANA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. El Dpto. de Educación Física del Colegio Secundario Ciudad de la Banda participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo Prof. Marcelo Buongiorno y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ANA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Prof. Fabricio Santillán, su esposa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su colega Prof. Marcelo Buongiorno y demás familiares en estos momentos tristes. Elevan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, JOSÉ NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Ramon Martinez, Cesar, Horacio y Mirian Tevez, Natali Martin, Alberto Vega, flia. Miranda y cuñados part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. Jardín del Sol. SERVICIO C.I.R.S.E.-NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.





Invitación a Misa

AGÜERO, HÉCTOR PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. Querido Cacho: Esposo, padre, "Tata'' como te decía tu nieta. Hoy ya se cumple un mes desde tu ausencia física. Nada mitgará el dolor y tristeza que nos causa tu inesperada partida, pero sabemos con certeza que en el cielo gozarás de la Misericordia de Dios. Nos queda recordar el gran ser humano que fuiste, solidario, con una moral y honestidad inquebrantable. Vivirás eternamente en nuestros corazones. ¡ Cuánto te extrañamos... Tu esposa Ana, tu hija Belén, tu nieta María Grazia y tu hijo político Fernando, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

FIGUEROA, CÉSAR DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Su esposa Jesús del Valle Cura, sus hijos: Marcos, Dayhana, Fatima, Leandro y Priscila nietos: Benicio y Amihara participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

FIGUEROA, CÉSAR DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

FIGUEROA, CÉSAR DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Cristian Azar y flia. Participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oración en su memoria.

FIGUEROA, CÉSAR DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Sebastián Azar y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

FIGUEROA, CÉSAR DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Estela Protti, Marta Costas, Liliana Ledesma, Gloria Moukarzel con sus respectivas flias. Acompañan con mucho dolor a su esposa Gringa, sus hijos, nietos y demás fliares. Ruegan oración en su memoria.

LEDESMA, ALDO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. La Comisión Directiva del Club Atlético Clodomira participa con gran dolor el fallecimiento del ex-jugador y técnico de esta institución deportiva. Elevan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Dr. Juan C. Elean y flia., Miguel A. Elean y flia., Antonio E. Elean y flia.,Oscar A.Elean y flia.,participan con profundo pesar su fallecimiento.Ruegan oracion en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. "Yo les daré consuelo: convertiré su llanto en alegría, y les daré una alegría mayor que su dolor". Patricia Buena y Carli Barea participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAABEDRA, NASARENO ABELINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Sus hijos Teresa, Guillermo y Feliciana, sus hermanos, hermanas pol, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados hoy 9:00 hs en el cementerio de Nueva Francia, cob. Caruso Cia. Argentina de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.