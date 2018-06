El presidente del STJ de Entre Ríos dijo que sería “excesiva” la posibilidad del aborto legal

11/06/2018 -

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), Emilio Castrillón, aseguró que sería "excesiva" la posibilidad de aborto legal, seguro y gratuito en Argentina.

"Yo creo en una no punibilidad más extendida que la que existe hoy en casos puntualmente regulados, pero no en el libertinaje", dijo Castrillón.

El titular del STJ consideró: "En el juego del valor de la persona portada y de la libertad de la persona portadora debe estar el análisis de la no punibilidad y no del libertinaje que no soluciona nada".

"Hoy hablamos del embrión y la posibilidad de unir un óvulo con un espermatozoide fuera del cuerpo de la mujer y luego introducirlo, pero al ingresarlo en la mujer ¿es persona o no es persona?", preguntó Castrillón.