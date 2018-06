Reivindicaron la soberanía de Malvinas

11/06/2018 -

Ex combatientes recordaron ayer el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas con un acto frente a la embajada británica en Buenos Aires, donde reclamaron que el Reino Unido se siente a dialogar con Argentina la soberanía del archipiélago.

"Malvinas no es una cuestión de un gobierno de turno sino una cuestión de Estado", explicó Edgardo Esteban, ex combatiente e integrante del Grupo por la Soberanía (GPS), al finalizar el encuentro. El acto se desarrolló ayer a la mañana frente a la sede británica, bajo una discreta vigilancia policial y con la palabra de otros tres ex combatientes, además de Esteban.

En este marco, Esteban planteó la necesidad de exigir al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte "que se siente a dialogar con Argentina, a partir de la Resolución 2065 de Naciones Unidas".

Recordó que "hace pocos días hubo un acto oficial en Londres" y cuestionó que hoy no haya "un acto oficial de conmemoración por los caídos" y por la reinvindicación de los derechos sobre las Malvinas, sus recursos naturales y la plataforma marítima".

El Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas recuerda el 10 de junio de 1829, cuando Luis Vernet fue nombrado primer comandante político militar de las islas en Puerto Soledad.