Natalia Vera y un regreso triunfal

Fotos CARIÑO. Natalia Vera (centro) fue recibida por sus familiares en la ciudad de Beltrán.

11/06/2018 -

Tras su exitosa participación en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, disputados días atrás en Bolivia, la joven ciclista Natalia Vera, oriunda de Beltrán, compartió ayer una tarde de mates junto a vecinos de la ciudad en la vieja Estación de Trenes, convertida hoy en el moderno Centro Cultural ‘Domingo Bravo’.

Radicada en la provincia de Santa Fe, donde se prepara para las diversas competencias en las que participa, la integrante de la Selección Argentina aprovechó unos días de descanso para volver a la ciudad de Beltrán a visitar a familiares y amigos.

A través de sus redes sociales, la múltiple campeona se había disculpado por no participar de las tradicionales caravanas con las que Beltrán la recibe luego de sus participaciones en torneos internacionales por volver ‘enferma y cansada’.

‘Les pido disculpas por no haber avisado. Solo quería llegar a casa a recibir un abrazo de mi mami. Amo mi pueblo y a mi gente. Si les parece, hacemos una mateada en la plaza de la ex estación de tren; tengo mucho que contar y quiero que me cuenten también ustedes. Vamos a chusmear un rato’, escribió Natalia y a la convocatoria asistieron un gran número de vecinos de todas las edades.

Durante el encuentro, la ciclista contó su experiencia en la reciente competencia en la que logró obtener dos medallas para la delegación de deportistas argentinos que participaron.

En ese marco, Natalia renovó su agradecimiento a ‘la Municipalidad de Beltrán y al Gobierno de la Provincia, que a través de sus diversas áreas nos vienen acompañando a todas las actividades deportivas’.

Por su parte, los vecinos agradecieron a Natalia por tenerlos siempre presentes, así como también a la ciudad que la vio nacer; al tiempo que aprovecharon para sacarse fotos con la destacada deportista que, a su corta edad, logró convertirse en una de las ciclistas más importantes de la historia de Santiago del Estero.