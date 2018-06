Pezzucchi lo aclara: "Yo no hice ninguna denuncia"

11/06/2018 -

Nicolás Pezzucchi fue el protagonista que terminó temprano su carrera por el toque que recibió de parte de Juan Manuel Silva. El piloto de Ford terminó ganado la carrera, pero luego de que los comisarios deportivos vieran su cámara a bordo, decidieron excluirlo de la final.

El de Olavarría, dejó en claro su posición y manifestó que no realizó denuncia por el toque. "Fue una lástima lo que paso. En esa maniobra nos perjudicamos tres autos porque el Pato me tocó, sin intención, pero termino haciendo un trompo y perjudicándome. El auto se rompió y recién arrancaba la carrera. Creo que la maniobra es sancionable por la consecuencia. Los comisarios me llamaron y yo no hice la denuncia".