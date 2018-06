Para Völler, Alemania tiene mejor plantel ahora

Fotos OPINIÓN. El ex jugador y DT de Alemania dio su punto de vista.

El ex futbolista alemán y ex subcampeón mundial como técnico, Rudi Völler, indicó que el seleccionado de fútbol de ese país viajará al Mundial Rusia 2018 con un plantel incluso mejor que la que logró el título hace cuatro años en Brasil. "La plantilla es mejor que la de 2014, ‘Jögi’ (el seleccionador Joachim Low) tiene más alternativas a alto nivel", sostuvo Voller, quien fue campeón como jugador en Italia 1990 y subcampeón tras perder con Argentina en México 1986. Además, Völler fue el entrenador de Alemania en Corea del Sur-Japón 2002, en el que cayó ante Brasil por 2 a 0 en la final. Sin embargo, Völler advirtió que el equipo "tiene que demostrar su clase con espíritu de equipo y pasión" y resaltó que "no se debe olvidar que hay competidores más fuertes que hace cuatro años", según comentó a Marca.

También destacó que son candidatos los representativos de "España, Francia, Bélgica, Inglaterra, Brasil y Argentina".





Alemania integrará el grupo F del Mundial con los seleccionados de México, Corea del Sur y Suecia. El debut será ante el equipo mexicano el próximo domingo, a las 12 de Argentina.