Claudio "Chiqui" Tapia: "Creo en la honestidad de Jorge Sampaoli"

Fotos RELACIÓN. "Chiqui" Tapia aseguró llevarse bien con el DT.

11/06/2018 -

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, salió a respaldar a Jorge Sampaoli tras conocerse los rumores que vinculan al entrenador del seleccionado argentino con un supuesto caso de abuso contra una empleada del predio de Ezeiza.

"Yo creo en la honestidad de nuestro técnico, sé la clase de persona que es y no me voy a detener en esto. Pero sí me molesta porque hay familias. Porque de quien se habla que supuestamente podría haber pasado, tiene hijos, tiene marido y no se piensa en esta gente cuando se largan estas cosas que terminan dañando", señaló.





"Son cosas que se terminarán dando cuenta de que han sido mentiras, no existen estas supuestas denuncias que dicen. Y nosotros no nos tenemos que detener en esto, tenemos que empezar a vivir el mundial y a disfrutarlo para poder llegar bien al debut", agregó.





También negó estar peleado con el DT: "Tenemos una muy buena relación. Venimos conviviendo ya hace mucho tiempo, he escuchado esto, pero no tiene nada que ver. También dijeron que lo había despedido, son cosas que ni sucedieron".