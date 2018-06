Fotos La Subnaf se involucra de lleno en pesadilla de dos hermanitos

11/06/2018 -

Dos hermanitos reunen hoy los recursos de la Subnaf, cuyo auxilio fue requerido por la Fiscalía, ante malos tratos y sospechas de abusos sexuales. La odisea de los nenitos fue develada por su abuela, quien a pesar suyo denunció a su propia hija. La fiscal Cecilia Rímini descubrió que los niños eran apaleados por su mamá, tras meses de arribar de Santa Fe e instalarse en el Bº Colonia Osvaldo. Los médicos confirmaron fracturas en la niña y la Justicia la alojó en una fundación solidaria. Cadena legal Ahora, la Subnaf (Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia) y los psicólogos profundizarán el proceso, junto a Rímini. A la fiscal le cabe indagar si hay, o no, abusos sexuales en los pequeños. No se trata de una conjetura antojadiza: el niño se lo confió a una psicóloga y ésta se lo transmitió a Rímini y a la jueza de Control y Garantías, Gladys Lami. Por ende, nadie puede asegurar que lo peor ya pasó para la mujer. Lo que es más delicado aún, con su caída amaga arrastrar a su propio novio." Mi mami me daba piñas y Martín le pegaba a la bebé", declaró el chiquito. Protección Anoche, un abogado sondeó en la necesidad, o no, de interponer una eximición de prisión por el hombre, trascendió. Mientras la fiscal Rímini trabaja en el caso que indigna por el dolor de los dos nenitos. El entorno de la mujer detenida prefiere llamarse a silencio y no amagar siquiera con justificar lo indefendible. Hasta la detenida se llamó a silencio, al menos por 15 días de detención.