Spataro y Ardusso y la importancia de sumar

11/06/2018 -

Emiliano Sparato, noveno, y Facundo Ardusso, decimoséptimo, no tuvieron un buen fin de semana en Las Termas de Río Hondo, por lo que el Renault Sport Torino Team y quedó alejado de los puestos de vanguardia.

Al término de la carrera, Sparato declaró: ‘Fue una carrera que sabíamos que iba a ser así, con muchas circunstancias en pista. Gané y perdí puestos, me salvé un par de veces de irme afuera en el principio, y en esa lucha recibo un golpe de atrás de parte de (José Manuel) Urcera. Por eso hago un trompo y ahí es cuando me retraso y pierdo las chances de pelear la carrera. Creo que estábamos para ganarla’.

Por su parte, Ardusso explicó: ‘Fue una carrera difícil, donde el auto no respondió de la manera que esperábamos. Tuve problemas con los frenos, y me faltó algo de suerte en algunas maniobras, donde hubo toques delante de mí y eso me hizo perder algunos lugares. Lo bueno es que descontamos algunos puntos en la lucha con Castellano, tengo fe en que podremos recuperarnos para pelear por la Etapa Regular’.