Sergio Alaux se fue muy feliz con el podio

11/06/2018 -

Luego de una gran definición en el Turismo Carretera, Sergio Alaux que había llegado en el tercer lugar, también se vio beneficiado por la exclusión de Silva y escaló un lugar en el podio.

El piloto oriundo de Pigüe no paró de celebrar su logro cosechado en Las Termas. ‘La verdad que estoy muy feliz por el éxito alcanzado en este hermoso circuito que tiene el país. La carrera estuvo difícil de principio hasta el final por la calidad y por lo veloz que estuvieron los pilotos en posta. Pero la verdad que me hacía falta y mucho poder conseguir un podio’, dijo.

Alaux consideró que el TC está cada vez más competitivo. ‘Volver al podio la verdad que me hizo muy bien. Lo necesitaba. Cada arranque es diferente, a veces se cambias las reglas de juego y uno tiene que adecuarse y tratar de hacer lo mejor posible para poder sumar puntos valiosos para el campeonato’, indicó.

Para el piloto de viene mejorando con el equipo y los resultados comienzan a aparecer. ‘Luego de Posadas nos reorganizarnos en el equipo y llegamos a probar bien, y justamente en la siguiente cita en Concordia no falto un poquito de calidad en el motor para estar más adelante. Pero ahora en Termas gracias a Dios todo salió perfecto. Se mejoró mucho todo, y le agradezco a todos los chicos del equipo todo lo que pusieron para entregarme un auto competitivo. Esto me sirve mucho, me reconforta para seguir en la lucha difícil sobre todo por la cuestión económica’, concluyó.