Un reino mágico con historias fantasmas

11/06/2018 -

"The Magicians" es una serie estadounidense de ciencia ficción y fantasía, basada en el libro homónimo escrito por Lev Grossman, estrenada entre 2015 y 2016.

La trama "The Magicians" está centrada en Quentin Coldwater. A Quentin hay algo en la vida que le falta. No sabe el qué, pero no puede evitar ser infeliz, pensando que la vida no puede ser solamente el mundo real. Este se refugia leyendo la saga Fillory, una serie de novelas infantiles sobre unos niños ingleses que viajan a un reino mágico cuando se les necesita, y visita el psiquiátrico de vez en cuando. Pero un día, persiguiendo una hoja de papel, Quentin acaba llegando a Brakebills, una institución destinada a educar a jóvenes hechiceros en el arte de la magia, donde artes malignas se ceñirán sobre él y sus nuevos conocidos.