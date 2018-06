A "La Chepi" le gustaría trabajar en una tira de Adrián Suar

11/06/2018 -

Daniela Viaggiamari se hizo "popular" a través de sus videos cargados de humor que compartía junto a su hija en Youtube y luego en Instagram, adonde tiene casi un millón de seguidores. Pero detrás de Dani, "la Chepi", el personaje que creó, hay una actriz y cantante. Después de haber ganado el Martín Fierro Digital, sueña con volver a la televisión, según le confesó a Diarioshow. "No me veo en el Bailando, no es mi meta, aunque si me llaman lo pienso. Me encantaría estar en una tira de Suar, como Simona. También me gusta mucho El Marginal".