El trapero Khea quiere conquistar el mundo

11/06/2018 -

Khea, Cazzu, Ecko y Seven Kayne, algunas de las figuras más relevantes de la escena argentina de trap, se presentarán en julio en Santiago del Estero, en el marco del festival Mueva Records, el sello que aglutina a los cantantes más convocantes de este género. Antes de ese show, Khea, uno de los cantantes que más visitas tiene en Youtube, con solo 18 años, reveló su deseo de conquistar el mundo con el trap.

El trap, surgido al calor del reguetón en la Argentina, emergió de las riñas de gallos y las peleas de MC, propias del rap, se instaló en Youtube, Spotify y Deezer, pegó en un público juvenil y adolescente hasta sonar en cada celular, tablet o dispositivo digital y así llegar a las casas de los argentinos, dejando atrás por varios millones de escuchas a los taquilleros locales Abel Pintos, Lali Espósito y Tini Stoessel.

Khea, creador de algunas de las canciones más escuchadas en los playlists latinos de Spotify como "Vete", "Loca" y "Millonario", habló con Télam. "De chiquitito siempre me gustó la música, toda mi familia es música. Mi papá tenía una banda y mi mamá cantaba tango y música italiana. Yo de chiquito escuchaba tango, también por mi abuelo. Era lo que tenía adentro de mi casa. Después conocí otras cosas y empecé a escuchar mucha música melódica tipo Sin Bandera, Camila y Reik. Después conocí el reguetón que fue lo que más me gustó y lo que más escribí, estuve tres años escribiendo todos los días un tema distinto", remarcó.

¿Cuál fue el primero que te gustó más?

Daddy Yankee, lo conocí por él.

¿Y de ahí te fuiste a cantar a las peleas de gallos?

Después de todo ese conocimiento musical que ingerí conocí el rap, conocí amigos que hacían rap y me gustó mucho. Empecé a improvisar y por suerte aprendí rápido. Puse mi nombre, fui y batallé. No me gustaba mucho batallar, me gustaba más improvisar en estilo libre. Poner a verle lo malo a alguien, algún defecto y tener que decírselo rimando para que la gente agite nunca me gustó. La parte agresiva nunca me gustó.

¿Qué lugar crees que vinieron a ocupar artistas como ustedes?

Es algo nuevo. Creo que el reguetón venía de mucho tiempo y con el mismo ritmo, entonces cuando apareció algo que era parecido, pero más tirando al rap y digital a la gente le gustó. Es un género que al oído le queda bien, lo escuchás y no te desagrada. Creo que hoy es lo que más suena en el mundo.

¿Quieres conquistar América Latina?

Yo quiero conquistar el mundo, no América Latina. Siempre lo dije, quiero ir a cantar a Japón, que me conozcan hasta allá. Para eso sé que hay que trabajar y esforzarse el triple que lo que me vengo esforzando, pero también sé que tengo 18 años y tengo que tomármelo con calma. Estamos encaminados.