Más estrellas se suman al filme de Dora, la exploradora

11/06/2018 -

El actor mexicano Eugenio Derbez se incorporará al reparto de la cinta sobre la popular serie infantil "Dora, la exploradora", informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

Derbez se une así a este proyecto del estudio Paramount en el que la joven actriz de origen peruano Isabela Moner será la encargada de interpretar a Dora.

Basada en la serie de Nickelodeon, esta cinta de acción real será dirigida por James Bobin ("Alice a través del espejo", 2016) a partir de un guión firmado por Nick Stoller (Los Muppets, 2011).

La película seguirá la pista de Dora en una aventura acompañada por su mejor amigo, el mono Boots, y su primo Diego.

La adaptación cinematográfica de "Dora" se rodará en Australia y desembarcará en los cines en agosto de 2019.

Convertido ya en todo un imán para el público hispano en EE.UU. gracias a títulos como "No se aceptan devoluciones" (2013) y "How to Be A Latin Lover" (2017), Derbez estrenó en mayo la "remake" de la película "Overboard", que protagonizó junto a Anna Faris y que ha recaudado 77,4 millones de dólares en todo el mundo.