Oficina de Violencia del Poder Judicial realizó un operativo en el interior

Fotos El Equipo Interdisciplinario y autoridades de la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia exponen ante los vecinos de Colonia El Simbolar.

Hoy 14:38 -

El Equipo Interdisciplinario y autoridades de la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia y de la Mujer (OVFyM) se trasladaron a una localidad del departamento Banda para realizar un operativo con la Unidad Móvil de esa repartición, oportunidad en la que brindaron asesoramiento a pobladores de la zona.

La iniciativa se originó al analizar estadísticas que reflejaban un elevado porcentaje de casos de violencia de género en el lugar que se registraba en el Centro Judicial Banda, del que depende jurisdiccionalmente.

La misión de los profesionales fue no sólo recibir denuncias sino también brindar una capacitación al público presente, que se compuso por personal policial, docente, del área de salud y, sobretodo, de varones.

En cuanto a la evaluación de la experiencia, la licenciada Claudia Osorio comentó que el “taller fue muy óptimo y productivo, que contó con una amplia concurrencia de varones al encuentro, docentes de jardín de Infante Rocío, y de la Escuela Primaria Nº 9 “Pablo Lescano”, y docentes de Escuela Secundaria “Julio Olivera”, y personal de la Comisaría de Colonia El Simbolar”.

La profesional destacó la participación del público masculino en la jornada, situación que calificó de positiva, ya que “generalmente en este tipo de temática concurren muchas mujeres. Se generó un espacio de participación e interacción entre quienes coordinamos el encuentro con los presentes, por lo que se pudo trabajar no solo en capacitación sino también en prevención y en información relacionada con la legislación vigente nacional, la ley 26.485, los tipos de violencia que contempla la ley, los estereotipos y el círculo de violencia”.

En la oportunidad, se brindó al público presente una serie de herramientas, signos de alerta que permiten a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad que son víctimas de este tipo de flagelo.

Por su parte, la titular de la OVFyM, Dra. Eugenia Hernández, comentó que “si bien no se realizaron denuncias en la Unidad Móvil, durante las capacitaciones se generó el debate respecto de cómo el machismo no solo afecta a la mujer sino también al hombre, ya que los estereotipos generados por el machismo le exige al hombre ser la persona fuerte, proveedora, que no puede quebrarse”.

Además, ambas profesionales destacaron que “los objetivos del operativo se vieron cubiertos ampliamente, ya que fue muy satisfactorio en cuanto a lo que se iba a realizar en ese lugar”, a la vez que agradecieron la colaboración del comisionado municipal, Facundo Alderete, para desarrollar con éxito la capacitación.

Finalmente, este organismo tiene previsto continuar con estos operativos a pedido de Intendencias o Comisiones Municipales, para lo cual se requiere un pedido formulado por nota a la Oficina, que solicita la autorización debida al STJ y el personal se dirige a la localidad para llevar adelante las actividades con el equipo correspondiente.