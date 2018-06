"El término interrupción engaña, busca morigerar los efectos de una actitud criminal"

12/06/2018 -

El Dr. Juan Carlos Storniolo, es camarista penal en la Justicia provincial y docente de la Universidad Católica donde enseña Doctrina social de la Iglesia. Pero despojado de cualquier fundamento religioso, rebatió desde el punto de vista jurídico los principales argumentos esgrimidos por quienes están a favor del aborto.

"El primer derecho fundamental es la vida, sin él, no tenemos los demás: a la salud, a la educación, a la libertad, al que sea. Nos quitan la vida y no hay derecho, por ende considero que es un derecho absoluto, por más que hay algunos que sostienen que todos los derechos son relativos y yo les discuto a muerte que si no tenemos vida no podemos tener ningún otro derecho", introdujo.

"Para mí, así me puedan criticar, el derecho a la vida es un derecho absoluto, es más la Constitución Nacional reza que está prohibida la pena de muerte en nuestro país y sin embargo, aquí con este proyecto de ley estamos permitiendo a una mujer con el argumento de su libertad, condenar a muerte a un ser humano que está concebido", cuestionó.

Desde el punto de vista jurídico, tiene sustento mi posición personal por cuanto los tratados internacionales, nuestro Código Civil Argentino, protegen la vida desde la concepción. Es decir que somos seres humanos desde la concepción. Consecuentemente cualquier tipo de interrupción y me quiero detener en esta palabra, interrupción, entiendo que es una falacia que se sostiene por cuanto no se trata de una interrupción porque las interrupciones, la palabra indica que algo se interrumpe y posteriormente se continúa. Pero aquí en este caso, se trata de una aniquilación directamente del embarazo. Es un contrasentido el término que se utiliza, engaña a la gente, buscando morigerar los efectos de una actitud que la considero criminal.

"Entiendo que el aborto esto que se está buscando a través del Congreso, este debate, es una falacia porque uno de los argumentos es que la mujer dice ‘yo soy dueña de mi cuerpo’. Es dueña de su cuerpo, pero no es dueña de la vida de otra persona que lleva en su cuerpo; por ende considero que puede ser dueña y hacerse lo que quiera, si es dueña de su cuerpo que se saque un riñón, un intestino, un ojo, la nariz. Pero no, elige la vida de otro ser humano que es justamente desde una perspectiva filosófica, y también puedo decirlo religiosa, que estamos hablando de personas totalmente distintas".

Storniolo advirtió además, que "este intento de despenalización va a generar inconvenientes jurídicos. ¿Por qué? Nosotros hemos adherido a través de la reforma de la Constitución del año 94 e incorporado tratados internacionales -artículo 75 inciso 22 de la Constitución (citó)-, en particular los tratados que tienen que ver con los derechos de los niños y de las personas vulnerables, que dicen que hay vida a partir del momento de la concepción. El Código Civil y Comercial reformado hace tres años y que está vigente, sigue esa línea filosófica-jurídica, de que se considera que hay vida a partir de la concepción".

Libertad o libertinaje

Por otra parte, señaló que "aquí por detrás de ese derecho de libertad de decir yo hago lo que quiera, fíjese que la mujer que no ha hecho un aborto también es libre y hace lo que quiere, nadie la obliga a nada. Aquí con esta ley, simplemente, la mujer dice yo soy libre, pero ¡por qué matar a otro ser humano! Entonces estas posturas no van a hacia una libertad sino como dice el presidente del Superior Tribunal de Entre Ríos (Emilio Castrillón) y comparto, está rayano al libertinaje: hacer lo que quiera de la vida de otro.

Sostuvo que "otro argumento falaz que mencionan (los que están a favor de la ley) es que el aborto tiene que ser legalizado, seguro y gratuito, por lo cual el Estado tiene que poner dinero una vez que se reglamente. Y ¿por qué motivo? Porque existen muchos abortos clandestinos. Con ese mismo razonamiento, yo diría vamos a despenalizar el homicidio porque son muchos. La sola existencia del aborto que se dé en el plano de la realidad social, eso no justifica que se lo tenga que despenalizar y mucho menos legalizarlo".

Y añadió: "Otro argumento que esgrimen las mujeres que están en esta línea de pensamiento es ‘Ni una menos’ y cuántas mujeres están matando con el aborto ellas mismas".

"Ninguno de los argumentos que tienen se sostienen filosóficamente y mucho menos jurídicamente", sentenció.