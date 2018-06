"Es totalmente falaz afirmar que hay un derecho a la vida desde la concepción"

12/06/2018 -

La Dra. Karina Espíndola preside la Asociación Civil "Agenda de Género" que elabora una revista de contenido feminista local, situado, y que a su vez realiza actividades como talleres en las escuelas, centros vecinales. Además, tiene un equipo de litigio estratégico y desarrollan proyectos por la cual se vinculan con otras instituciones, referidos a la salud sexual. A partir de su concepción filosófica y jurídica, y de la experiencia recogida en su tarea en defensa de los derechos de la mujer, expuso las razones por las cuales está a favor de la interrupción voluntaria del embarazado.

"Creemos que los derechos de las mujeres están siendo puestos en un ámbito de ponderación hasta ahora en terreno de clandestinidad, relegados a un segundo plano. La mujer que decide interrumpir un embarazo lo hace, independientemente de que esté penado o no", fue lo primero que remarcó.

"Esa es una realidad, existe, hay un subregistro porque todavía no hay datos oficiales. Entonces nos mueven datos como los que reflejó el Dr. Leandro Gamba, director del Cepsi (en entrevista con EL LIBERAL), de que hay 20 muertas por situación de abortos clandestinos por año en nuestra provincia. Es un número bastante elevado y alarmante.

La mujer que ha decidido realizarse una práctica abortiva, lo va a hacer aún a riesgo de su salud y eso es lo que estamos haciendo nosotras como movimiento, el defender la libertad sexual y reproductiva de las mujeres como un derecho", recalcó.

Pero aclaró: "No nos desvinculamos del discurso de que también estamos a favor de la vida, de las mujeres y que acompañamos a las mujeres gestantes y las que deciden ser madres. Pero aquellas que deciden no continuar con un embarazo, vamos a acompañarlas, porque insisto, quien lo ha decidido así lo hace a costo de su vida y de su salud".

Consultada sobre si cuando se defiende la libertad sexual de la mujer, por qué no se habla de responsabilidad al momento de ejercer esa libertad, en particular del hombre, respondió: "Es que la condena social las sufrimos las mujeres por no cumplir con los mandatos de ser madres, en primer lugar, y una vez que lo somos, ser madres dedicadas, abnegadas, con dedicación exclusiva al cuidado y educación de los niños y niñas. Siempre estamos en la mira. El varón no; puede tener su esparcimiento, puede abandonar sus hijos, nunca se considera que ha abortado".

"Entonces -prosiguió- se pone hincapié en la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que involucra tres ejes, no solo el aborto, sino la educación sexual y los anticonceptivos".

Y aclaró: "No queremos que las mujeres que están gestando salgan toda a abortar, es una falacia. Porque, reitero, la mujer que lo decide lo hace (abortar) y queremos que se implemente la ley de educación sexual integral, sobre todo para educar a los adolescentes".

Luego, en el plano estrictamente jurídico y ante la pregunta de si habría un choque entre la ley que se debatirá mañana y la Constitución que considera que hay vida desde el momento de la concepción, fue categórica: "No. Es totalmente falaz afirmar que hay un derecho a la vida desde la concepción; el derecho a la vida en nuestro país es incremental así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia y los tratados internacionales a los cuales ha adherido la Corte a través del artículo 75 inciso 22".

"Si bien es cierto que la Convención Americana de Derechos establece en el artículo cuarto, inciso uno, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Por qué lo dice así, porque esa expresión ‘en general’ lo que permitía es que esta Convención sea adherida por otros países como la Argentina, en donde ya estaba despenalizado el aborto por algunas causas", señaló.

"La Corte y la Comisión Americana se han expedido a través de casos específicos, donde expresan que expresión ‘en general’ es una protección del derecho a la vida no en forma absoluta, sino gradual e incremental, y siempre ponderando con el derecho a la vida de las mujeres. Inclusive la Convención de los Derechos del Niño habla que todo niño tiene el derecho a la vida, pero no reconoce el derecho a la vida antes del nacimiento, ni se refiere al momento del cuándo comienza la vida", agregó.