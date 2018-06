El controversial artículo 85 bis que pena con cárcel a médicos que no realicen los abortos

12/06/2018 -

Un agregado al proyecto de ley que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo, incorpora el artículo 85 bis al Código Penal que refiere a que los médicos que no procedan a practicar el aborto que esté encuadrado en la ley, puede ser penado de 6 meses a dos años, con el doble de tiempo de inhabilitación. Esto también generó un contrapunto entre Storniolo y Espíndola. "Se me ocurre que es una aberración jurídica porque se está obligando a personas que tienen formaciones filosóficas, religiosas, culturales, a cometer crímenes que ellos no están de acuerdo. Eso sería el colmo del absurdo, porque entiendo que esto puede generar y va a generar de hecho, planteos de constitucionalidad. Porque el Código Penal en orden a las jerarquías constitucionales, es de inferior jerarquía a la Constitución, que es la que habilita a dictar un Código Penal, y que prioriza la vida y a la misma altura de la Constitución tenemos los tratados internacionales. Si uno hace un análisis del 85 bis, que voy a penalizar a un médico que no cumpla con lo que dice el Código Penal, el médico puede decir que el Código es de menor jerarquía que la Constitución y esta ley no puede tener supremacía sobre las leyes dictadas por la Constitución y pactos internacionales", esgrimió Juan Carlos Storniolo. Por su parte, Karina Espíndola señaló que la ley hace mención a la objeción de conciencia por parte de los profesionales que no quieran hacer estas prácticas, (deben declararlo al momento de ingresar al sistema de salud público). Y reconoció: "Claro que van a surgir las voces alarmadas, creo, en la comunidad científica. El médico o la médica que va a realizar una práctica está en una institución pública y tienen que garantizar hoy con el Código actual de 1921, la interrupción en los casos no punibles y están obligados a hacerlo. En el caso que no lo hagan la única excepción es la objeción de conciencia, que la tienen que plantear por escrito, apenas ingresan al servicio, y hay que buscar la sustitución que garantice la práctica". Añadió: "En este caso si se aprueba la ley y si el pedido de aborto está dentro de las condiciones que exige la ley que son las 14 semanas de gestación, el médico está obligado a hacerlo, el tema es que si no lo hace incurren en esta pena como cualquiera". De todos modos indicó: "Sé por lo que me ha tocado litigar, que nunca un médico fue detenido o cumplió prisión preventiva por haber realizado una mala praxis en nuestra provincia, sí resarcimientos civiles. Esto es la experiencia que tengo litigando".