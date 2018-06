Fotos Nahir amenazó con matarse si se difunde video íntimo de ella con Pastorizzo

Una vez más Nahir Galarza -la joven acusada de asesinar a su novio Fernando Galarza- volvió a sorprender con sus dichos. Esta vez lo hizo cuando finalizó la audiencia del día de ayer. Salió de la sala y al ver que no había nadie regresó y se acercó al fiscal de la causa. Según sostiene el diario Clarín, la adolescente estudiante de abogacía se encontró con el fiscal Sergio Rondoni Caffa, cuando éste estaba terminando de ordenar unos papeles, se acercó y le dijo: "Si se llega a viralizar el video, ustedes serán los culpables de que me suicide". El episodio se registró una vez finalizada la audiencia del ayer, donde había declarado un perito informático que accedió al celular de Fernando Pastorizzo. El hombre contó que había un video íntimo de la pareja, aunque no aclaró de qué se trataba. Ante los dichos del perito, el abogado de la querella -Juan Carlos Peragallo- pidió que se mostrara ese video, con la idea de que se demostrara el vínculo entre los jóvenes. Pero los jueces no aceptaron el pedido y dijeron que en todo caso lo mirarían en la intimidad. Nahir en ese momento comenzó a llorar. Su llanto fue cada vez más angustiante y fuerte, por lo que su abogado pidió que fuera retirada de la sala. Luego de seis horas de audiencia, tanto los jueces como los abogados de la querella se retiraron del lugar. Pero sólo quedó el fiscal Rondoni Caffa. Nahir entonces volvió acompañada por las dos policías que la custodian y lo encaró directamente a él: "¿Es necesario que muestre ese video? ¿Por qué lo quiere mostrar? Si usted muestra ese video va a ser el responsable de que yo me suicide", le dijo ante la presencia de un periodista de Gualeguaychú. Más tarde, Clarín se comunicó con el fiscal quien confirmó la situación y dijo que él no tenía nada que ver con ese requerimiento: "Se confundió de persona", explicó. En tanto desde la defensa, su abogado contó que "Nahir está quebrada" por la situación y que es muy probable que ya no se presente más a las audiencias. Según se supo el contenido del video es de un contexto sexual entre Nahir y Pastorizzo, por lo que Galarza -avergonzada de que esas imágenes se conocieran- se preocupó y pidió por favor que no se mostraran. Su amenaza fue contundente: la posibilidad de un suicidio.