El gobierno nacional analiza no descontar el impuesto a las Ganancias al aguinaldo

Fotos ENCUENTRO. Funcionarios del Gobierno nacional tienen previsto reunirse hoy con representantes de la CGT.

12/06/2018 -

En afán de evitar que se realice el paro anunciado para el jueves por el Sindicato de Camioneros, al que podría sumarse la CGT, el gobierno nacional analizó ayer la posibilidad de que el aguinaldo no pague el impuesto a las Ganancias. Esta iniciativa sería expuesta a los líderes sindicales, además de la creación de una comisión en el Ministerio de Trabajo que frene los despidos, dos de los pedidos más enjundiosos de la central obrera.

Para hoy estaba programada una reunión entre el Gobierno y la cúpula sindical, aunque hasta anoche no estaba confirmado dónde sería, ni su horario, ni qué funcionarios participarían. Se decía que posiblemente sería en el Ministerio de Trabajo. Si fuera en esa cartera -y no en la Casa Rosada, como el jueves de la semana pasada- sería un indicador de que posiblemente no haya acuerdo.

Otro punto que tienen en cuenta los allegados a las negociaciones, es la cantidad de miembros que tenga la delegación gremial. Especulan con que si hay margen para negociar, sería numerosa, en caso contrario, sólo concurría el triunviro.

Insuficiente

Según algunos contactos efectuados por medios informativos durante la jornada de ayer, la percepción generalizada en el ámbito sindical es que la propuesta del Gobierno hasta ahora era insuficiente para abortar un paro general, que se haría antes de fin de mes.

De las 5 demandas de la CGT, hasta ahora el Gobierno solo había contestado a tres. Prometió un decreto para reintegrarle los más de $ 4.000 millones que se le adeudan a las obras sociales sindicales, subió 5% la pauta salarial oficial (del 15% al 20%) y habría un compromiso a no buscar avanzar con cambios en las indemnizaciones laborales.

De los reclamos de la CGT al Gobierno, las más difíciles parecían que el aguinaldo no pague Ganancias en junio y evitar los despidos en el sector público y privado hasta por lo menos fin de año.

Se cree que el reintegro de fondos a las obras sociales será bien recibido por los gremios, pero por sí solo es insuficiente para evitar el paro. Tampoco la suba de las paritarias al 20%.

Los gremios plantean la reapertura de paritarias, quieren eliminar los topes. En la práctica, igual ocurriría, ya que la cláusula de renegociación, con una inflación que se perfila por encima de los 25 puntos, llevará todo en esa dirección.

En definitiva el Gobierno no tiene previsión propia, pero pide que los gremios acepten un tope de 20 puntos.