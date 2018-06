12/06/2018 -

Mañana se pondrá en marcha el Torneo Amateur de Ascenso, que llevará el nombre de Tarjeta Sol.

La programación es la siguiente: en Coronel Borges, Borges vs. Los Cunas; en Villa Mercedes, Centro de Atletas vs. Bº Mariano Moreno; en Judiciales, Los Colorados vs. Los Primos; en Mariano Moreno, Esteban Bus vs. Los Halcones; en Juan Pablo II, Juan Pablo II vs. Cooperativa Armonía Básquet.