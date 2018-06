“Nunca había sido violento”

-

María es madre de 5 hijos, dos de ellos -ya grandes- residen con sus respectivas familias, mientras que ella cuida de las tres menores desde que su esposo falleció en un accidente de tránsito hace cuatro años.

En diálogo con EL LIBERAL reveló que la relación con Robles comenzó en diciembre del 2017. ‘Nos fuimos a vivir a Herrera (donde es oriundo el acusado), estuvimos varios meses y el día jueves yo le dije que no quería estar más ahí porque todo era complicado. Una de mis hijas estaba enferma y como su casa es muy alejada, no podía llevarla al médico. Tenía miedo de que se enferme durante la madrugada y no poder hacer nada’, reveló. María le había pedido a Robles vivir en Los Díaz, pero él se negó. "Sin nada, porque todas mis cosas quedaron en su casa decidí volver y mi ex suegra me dio alojamiento ahora", reveló.