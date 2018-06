Fotos Una adolescente vino a vivir en Las Termas y la violaron a los tres días

12/06/2018 -

Tres días después de fijar residencia en Las Termas, una adolescente de 16 años se habría trasladado a un baile junto con un misterioso motociclista y terminó ultrajada sexualmente. Así lo denunció la madre de la jovencita ante la policía, quien alertó al fiscal de turno, Carlos Vega. Según la investigación, la joven de 16 años y su hermana de 12 salieron a conocer Las Termas y se quedaron bastante tiempo en una plaza. Sugestiva ausencia Como no retornaban, su madre salió a buscarlas, pero no las encontró y regresó al domicilio familiar. Cerca de las 4 de la madrugada, la de 12 volvió al hogar acompañada por un joven, no así la de 16. Cerca de las 5 la mañana, la policía golpeó a la puerta: la madre abrió y encontró a su hija. "Mamá, un chico me violó", le informó la adolescente llorando. De acuerdo con el relato de la niña de 12, la última vez que vio a su hermana era mientras caminaban cerca de un puente y se entretuvieron con dos jóvenes que ingerían vino. Charla y engaño Charlaron varias horas y alrededor de las 3 de la madrugada, el mayor, de 20 años, invitó a asistir a un baile a la de 16. Al parecer, no arribaron a ningún baile, sino que se desvió en el camino y terminó vejándola. Ya interpuesta la denuncia, el fiscal asistió a la jovencita con un forense y ya habría identificado al enigmático motociclista. Hoy habría defini - ciones y posibles allanamientos, deslizaron los investigadores.