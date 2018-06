Juzgan a "Joshelo" por intentar matar a hachazos a su ex novia, una profesora de danzas

Fotos ACUSADO. Ulloa sabe que la condena asoma inevitable.

12/06/2018 -

Dos años y medio después del horror, una profesora de danzas volvería a rencontrarse hoy con su ex verdugo: un sujeto que por poco no la asesinó a hachazos, reticente en aceptar el "no" como último recurso.

La víctima es Mayra Rodríguez, originalmente domiciliada en Real Sayana, Avellaneda, hasta que José Luis Ulloa, "Joshelo" se cruzó por su vida y tornó en infierno sus días.

Desde las 9 de la mañana, el tribunal abrirá el debate y la Fiscalía dejará caer los cargos gravísimos, más el antecedente de una condena en suspenso, con la misma víctima. La vida tortuosa de la profesora arrancó en el 2014. "Joshelo" esperó a su ex a la salida de una peña en Colonia Dora y la emboscó en el camino. Con una navaja, la agredió en el pecho y brazos.

La joven no lo denunció, ya que el individuo le advirtió que mataría a su madre.

En julio del 2014 la mujer celebró el Día del Amigo con chicos y chicas. De regreso a su casa, su ex le había quemado ropa y zapatillas. Mayra denunció y Ulloa fue preso 15 días.

Fue sometido a una probation (suspensión del juicio a prueba) y a fines del 2014 recibió un año de prisión en suspenso, prohibición de acercamiento y todo contacto.

El 27 de diciembre de 2015 "Joshelo" reincidió.

Interceptó a la víctima y sus amigos mientras se retiraban de un bar. La atropelló con su moto y la tomó del cuello.

Dos amigos de Mayra reaccionaron y golpearon al sujeto. Mientras los compañeros y su familia formalizaban la denuncia, "Joshelo" fue a la casa e intentó asesinarla a hachazos.