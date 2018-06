Cristaldo entrenó por primera vez en Racing Club

Fotos TRABAJOS. Jonathan Cristaldo, de 29 años, se movió en la cancha auxiliar del "Cilindro"

12/06/2018 -

Jonathan Cristaldo quiso darle el gusto al entrenador de Racing, quien había dicho que lo quería tener entre sus filas, pero "sin panza", y comenzó ayer a trabajar de manera fuerte en Avellaneda. El delantero, quien no jugó en los últimos seis meses y es el primer refuerzo de la Academia, posee el objetivo de llegar en buenas condiciones al arranque de la pretemporada.

Cristaldo no es el único que puso en marcha los trabajos, debido a que junto a él también practicó el uruguayo Rodrigo Amaral, quien desde que llegó no jugó un solo minuto en Primera. Por el momento, el DT no está conforme con las incorporaciones y pidió, para afrontar de la mejor manera el segundo semestre, dos nombres más.

Por eso, en las últimas horas se aceleraron las negociaciones por Damián Musto, quien llegaría para ocupar el lugar del "Pulpo" González. También, el que se suma a la lista de los jugadores pretendidos por la entidad blanquiceleste es Mauro Pittón, volante central de muy buena temporada en Unión de Santa Fe, donde se repartían el centro de la cancha junto con Nelson Acevedo, cuyo pase pertenece a Racing.