Miguel Ángel Solá es el "Mejor actor"

12/06/2018 -

El argentino Miguel Ángel Sola fue premiado como "Mejor actor" en la edición 44ª del Festival Internacional de Cine de Seattle (SIFF) por su labor en el filme "El último traje", de Pablo Solarz, según informó la agencia EFE.

La muestra, que se extendió durante 25 días, eligió como mejor filme a "Eighth Grade", del estadounidense Bo Bumham, que se hizo acreedora al igual que Solá al premio del público Golden Space Needle.

"El último traje" (2017), dirigida por Pablo Solarz, coproducción entre España, Argentina, Polonia, Francia y Alemania. narra el viaje de Abraham, un sastre judío de 88 años que decide buscar a un viejo amigo que le salvó la vida hace 77 años durante el Holocausto, hacia el final de la ocupación nazi.

El personaje al que le dio vida Solá tiene 20 años más que él, lo que le demandó mucho trabajo para la composición. "Fue muy agotador, muy duro. En cine, fue el personaje más difícil que me ha tocado en la vida. Fue muy intenso, con dieciséis horas de armado del personaje, entre dos de maquillaje y una para sacarlo. Fue de mucha incomodidad física, porque por el látex, luego de tres horas, empieza a picar y a arder en la cara. Es muy difícil, pero tenía que cuidar esa obra de arte", comentó en una de sus tantas entrevistas.

En "Eighth Grade" (2018), la actriz protagonista, la adolescente Elsie Fisher, se ha llevado el premio a mejor actriz, mientras que el danés Gustav Möller fue elegido como mejor director gracias a su ópera prima "Den skyldige", y "Won’t You Be My Neighbor?", de Morgan Neville como documental.

Por su parte, el jurado de la Competición Oficial de este festival otorgó el Gran Premio a la película "The Reports on Sarah and Seleem", del palestino Muayad Alayan.