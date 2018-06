Robert De Niro insultó a Trump

12/06/2018 -

El malestar del prestigioso actor de Hollywood con el presidente de los Estados Unidos no es nuevo. Roberto De Niro ha aprovechado todas las oportunidades públicas que ha tenido para manifestar su descontento contra Donald Trump. En enero le dedicó una importante cantidad de insultos en los 60 segundos que estuvo en el escenario, durante la entrega de los premios National Board of Review.

Y Roberto lo hizo de nuevo. En la 72ª ceremonia de los premios Tony, a lo mejor del teatro de Broadway, en la que los productores argentinos, Ricardo Hornos y Diego Kolankowsky obtuvieron también sus galardones, De Niro ocupó el escenario para presentar a Bruce Springsteen, uno de los artistas galardonados. Y sin mucho preámbulo, el actor lanzó una contundente frase: "Solo quiero decir una cosa: fuck Trump".

La frase sorprendió al público presente, que ovacionó a De Niro, pero también a los responsables de la señal CBS, quienes estaban a cargo de la transmisión e hicieron el infructuoso intento de poner un beep en la boca del actor al momento de pronunciar el insulto.

Después de darse el gusto de insultar a Trump, durante la transmisión en vivo por la TV, De Niro presentó a Springsteen, y lo elogió diciéndolo que nadie "rockeaba como él".

El episodio le sirvió a Robert De Niro para convertirlo en el protagonista de la gala de los premios Tony, que trajo alegría para dos argentinos. La obra "Angels in America", producida por el argentino Ricardo Hornos, fue una de las más destacadas, con estatuillas al mejor reestreno de una obra, mejor actor protagonista (Andrew Garfield) y de reparto (Nathan Lane), según lo reflejó Teleshow. "Carousel", también de Hornos, fue reconocida con premios a la mejor actriz de reparto en un musical (Lindsay Mendez) y mejor coreografía (a cargo de Justin Peck).

Por su parte, "Once on this Island", del reconocido productor argentino Diego Kolankowsky, ganó el premio a mejor reestreno de un musical.