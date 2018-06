Se manifestó a favor del aborto legal tras la crítica de Flor de la V

12/06/2018 -

Es sabido que Flor de la V abrazó la campaña en favor de la legalización del aborto con un sentimiento muy especial, ya que su madre murió mientras le practicaban un aborto clandestino, según lo reveló ella misma. En ese marco, criticó a Susana Giménez, quien al ser consultada sobre su postura frente al aborto durante la gala de los Martín Fierro, respondió: "No opino, en este momento no está para opinar". La capocómica interpretó ese gesto como una falta de compromiso, con un tema que acaparó el debate social. "Nunca fue comprometida con nada. No sé por qué se espera eso. Tiene que ver con un pensamiento. En la época en la que nació Susana te metían el chip del patriarcado", dijo Florencia de la V.

Pero Susana usó ahora las redes sociales para hacer pública su postura, y dejó a muchos con la boca abierta. "Nadie va a obligar a nadie a hacerse un aborto si no quiere, y quien desesperada tome esa decisión va a poder hacerlo en condiciones humanas e higiénicas. Esta pelea es más que nada para proteger a las mujeres de menos recursos que recurren a lugares horrorosos o a métodos caseros sumamente peligrosos corriendo riesgos enormes", dijo Susana con respecto a la ley de despenalización del aborto que el Senado tratará mañana.