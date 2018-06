Máximo vs. Zulemita: "Me dijo ‘mocoso’ y cosas muy feas"

12/06/2018 -

Máximo Menem había dado detalles sobre la relación que mantiene con su hermana Zulemita: "Me dijo ‘mocoso’ y cosas muy feas. Mi relación con ella es mala, pésima. Eran peleas increíbles, ella me gritaba, yo lloraba".

"A mi mamá no la dejan entrar a la casa de mi papá, y a él no lo dejan salir. Yo ni siquiera puedo hablar con él por teléfono. Tengo miedo de ir a la casa de mi padre, no sé qué me puede hacer Zulemita. Me da miedo que me grite, pasarlo mal. En toda mi vida, a mi papá lo vi seis o siete veces", contó el hijo menor del ex presidente de la Nación.

La relación entre Carlos Menem y Máximo, el hijo que tuvo en su matrimonio con Cecilia Bolocco, volvió a generar polémica. Desde la vereda de la casa que el senador nacional tiene en el barrio de Belgrano, Máximo se sinceró y repartió críticas que generaron una polémica.