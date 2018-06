"Piñón Fijo" escribió una canción para la Amia y Pedro Aznar la musicalizó

Fotos ENTREVISTA EXCLUSIVA DE EL LIBERAL A FABIÁN GÓMEZ, ACTOR NACIDO EN DEÁN FUNES Y QUE TRASCENDIÓ CON LA CREACIÓN DEL FAMOSO PAYASO

12/06/2018 -

¿Cómo va el proceso creativo del video de la canción que has compuesta para la Amia y qué Pedro Aznar musicalizó?

El miércoles pasado, en mi casa, estuve con Pedro Aznar grabando un tema nuevo juntos que habla de la memoria, la verdad y la justicia, una ronda de la paz que estamos armando para el 24º aniversario del atentado de la Amia (fue el 18 de julio de 1994). Yo puse letra y él música. Con Pedro nos vemos una vez por año. A veces coincidimos otras veces no, pero cuando surge un hijo en común como esta canción todo fluye. Me puso muy feliz de poder hacer eso. Memoria, verdad y justicia son palabras con mucho contenido y muy fuerte para que queden en manos de un payaso y sus niños, pero me parece también que está buena la función del payaso de ser como un puente generacional para seguir mencionando esas palabras, no para dar una respuesta contundente de nada, porque eso está en cada uno, pero sí para mantener en vigencia esas palabras que no son solamente un slogans.

¿En quién te inspiraste para componer la canción?

A mí me pegó fuerte un testimonio de la historia de un niñito de cinco años, Sebastián, quien en su primer día de vacaciones de julio, el 18 de julio, el día anterior le había dicho a la maestra que él quería ser Presidente porque quería un mundo más justo, darle plata a los jubilados. Sebastián tenía una plataforma de gobierno interesante. El primer día de vacaciones, la mamá lo lleva al centro (en Buenos Aires) y él elige ir por subte y no por colectivo. La mamá le daba todos los gustos. Sebastián se quedó mirando una vidriera y ocurrió la desgracia, la explosión de la Amia. Sebastián falleció y su mamá quedó con vida. Ella dio un testimonio de todo este dolor. Estuve en contacto con la señora. Sin abusar del uso de la imagen de Sebastián ni que se transforme en ningún lobo insensible del tema, hay una pequeña mención que hace eje en eso. Por eso está el vínculo con la infancia. Es fuerte el tema. A las palabras memoria, verdad y justicia traté de darle una imagen de que se juntan la memoria, verdad y la justicia y hacen una ronda para estar más cerca de la paz.

Cómo nació tu amistad con Pedro Aznar y tu incorporación a este proyecto?

Con Pedro ya tenemos un par de canciones juntos, nos hermanamos con Pedro y somos dos niños jugando cuando nos juntamos. Hace unos años se hizo una cosa muy linda con ‘La Memoria’, de León Gieco, que la cantaron muchos músicos populares. Y el último que fue a grabar eso fue Pedro. Y fue Pedro quien le dijo a la gente de la Amia si por qué no estaba ‘Piñón’ en el video. No supieron qué decirle. Pasó el tiempo y a la gente de la Amia le quedó esa cosita dándole vueltas. Ahora surgió esta idea. Lo llamaron a Pedro para pedirle mi contacto. Me llamaron de la Amia y me consultaron si podía hacer una canción. Dije que sí y pedí que a la música la hiciera Pedro Aznar. Y aceptaron. Ahora estamos armando el video. Ya tenemos todos los ‘crudos’ (material sin editar). Ahora estamos haciendo toda la parte de animación 3D. Para principio de julio estará listo.

¿Con tu arte generas conciencia, provocas cambios, mejoras aspectos de la gente?

Sería pretencioso de mi parte. Me encantaría si uno pudiera escribir una canción desde la intimidad de su hogar y que eso genere en otros aunque sea un gesto de placer o de emoción. El tiempo y la vida me dan esa caricia de poder ayudar a los demás. El mensaje de la vida es muy fuerte, sólo que hay que estar atentos.

¿Cómo se sostiene un espectáculo a lo largo de treinta años de trayectoria?

Hoy estoy haciendo camino al andar. En este país, si tienes la fórmula de algo no es tampoco garantía de la que puedas sostener. Entonces, uno va surfeando la realidad, las situaciones y uno va tratando de poner como objetivo único y claro el tema de la vocación y para qué está uno en esto. Dentro de toda la belleza que es esta vida de payaso, hay una parte muy tangible como es defender la fuente de trabajo de la gente que te sostiene, hay familia y una parte empresarial detrás de todo esto. En cambio, teniendo en cuenta los objetivos artísticos y vocacionales es más fácil sostenerse. No es una fórmula infalible porque hay tanta gente con tanto talento que no tiene la suerte de exposición que tiene uno.