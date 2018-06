Al "Chu, chu ua" lo bailan hasta en el Congo

12/06/2018 -

¿Qué tiene el Chu, chu ua que caló en generaciones?

Vos sabes que no sé. No sé qué fibra toca el ‘Chu, chu ua’ porque yo también me sorprendo. Me llegan videos desde el Congo de niñitos bailándolo. Gente que trabaja para las Naciones Unidas, que tiene el tema idiomático con los niños, el canal de enseñarles el idioma es el ‘Chu, chu ua’. He recibido videos de niñitos del Congo cantando y bailando el ‘Chu, chu ua’. Hasta parecían cordobeses cómo lo entonaban. Te cuento una anécdota: una vez, estando de vacaciones en el Caribe junto con mi familia, iba caminando cuando, en un momento, escuché como un grupo cantaba ‘Chu, chu ua’. Me emocioné tanto que me puse a bailar y pisé mal y me lesioné un gemelo.