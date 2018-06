Profesionales advierten sobre la necesidad de trabajar para evitar el embarazo adolescente

Fotos DATOS. El Dr. Barthe, la Dra. Tinari y Oscar Guardo brindaron detalles de la realidad local y del curso de esta semana.

12/06/2018 -

Santiago del Estero registra una alta tasa de fecundidad adolescente en relación a otras provincias, e incluso a otros países, según indican las últimas estadísticas realizadas. Estas cifras llevan a la comunidad médica local a plantearse la necesidad de abordar la temática, profundizando con cada uno de sus ejes, de modo tal de evitar esta problemática.

Es por ello que, este jueves 14, en el Colegio de Médicos se desarrollará el curso Abordaje Integral de la Salud de los Adolescentes, el cual estará a cargo de destacados profesionales del medio, y destinado a médicos, adolescentes y público en general.

"Hace muchos años venimos investigando el tema de los embarazos en la adolescencia, que es un verdadero problema social. Hago un seguimiento de las tasas de fecundidad adolescente tanto en nuestro país como en nuestra provincia y si comparamos nuestro país con el resto del mundo vemos que las tasas de fecundidad son bastante elevadas, y como región, ocupamos un segundo lugar, después de África. Santiago no escapa a la realidad mundial", expresó la Dra. María del Carmen Tinari, ginecóloga especialista en adolescencia.

Sin embargo destacó: "Igualmente estoy ahora más contenta porque la tendencia en nuestro país, en estos últimos cinco años tuvo un leve descenso en las tasas de fecundidad. Esto es muy importante, ya que hay situaciones que han contribuido a esto y que tienen que ver con el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, con la Ley de Educación Sexual Integral, con la Ley de Ligadura de Trompas. En nuestra provincia también hay un descenso, pero son mucho más elevadas que el promedio de lo que ocurre a nivel de nuestro país".

Cifras

Cuantificando la situación de Santiago del Estero con relación a la fecundidad adolescente, Tinari lanzó cifras alarmantes, que reflejan la realidad por la que atraviesan nuestros jóvenes.

"Lo cierto es que, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Salud de Nación, a través de su Dirección de Estadísticas, en Santiago del Estero hemos tenido en 2016, 88 nacimientos de bebés de madres de 10 a 14 años; y 3.328 nacimientos en mamás de 15 a 19 años. Las tasas de fecundidad de adolescentes tardías son siempre las que tomamos como referentes porque es mayoritario", informó la Dra. María del Carmen Tinari.

Asimismo destacó que durante el curso del jueves se abordará la temática, además del impacto que produce un embarazo en la vida adolescente, que va entre los 10 y 19 años.

"Siempre digo que una adolescente no deja de serlo porque ocurra un embarazo. Ella sigue teniendo los mismos intereses, las características, los deseos de salir, de experimentar, propio de la edad. No es lo mismo una mamá adolescente precoz, que una mamá adolescente tardía, simplemente por el hecho de que no ha terminado de madurar desde el punto de vista biopsicosocial", remarcó la especialista en saluda adolescente.