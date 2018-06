"El 60 por ciento de los embarazos no son planificados"

Fotos DRA. MARÍA DEL CARMEN TINARI.

12/06/2018 -

Siguiendo con las estadísticas, la Dra. María del Carmen Tinari remarcó que en Santiago del Estero "el 60 por ciento de los embarazos adolescente no son planificados y a su vez, de los no planificados, un alto porcentaje son no deseados. Entonces, hay grandes posibilidades de que esta adolescente termine interrumpiendo ese embarazo. No debemos desconocer la realidad y pensar que esa mujer que interrumpe esa gestación, lo debe hacer en forma segura para evitar muertes maternas. Tampoco podemos dejar de ver que en el año, en todo el país hubo 43 muertes por aborto, de los cuales unos 33 fueron por abortos provocados".

Convocatoria

Por su parte, Oscar Guardo, del Comité de la Sociedad de Pediatría invitó a toda la comunidad a participar del curso.

"Son encuentros que se realizan un jueves por mes, y ahora nos toca el 14. La jornada comenzará a las 8 y finalizará a las 14, en calle 9 de Julio 154, de la ciudad capital.

"La problemática está instalada, por eso es importante que podamos llegar a toda la comunidad, sobre todo a los jóvenes, docentes y médicos, para saber en dónde estamos inmersos", destacó el miembro de la Sociedad de Pediatría.