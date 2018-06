La foto sexy de Morena Rial que revolucionó Instagram

Fotos Morena Rial.

Hoy 11:05 -

Morena Rial apareció una vez más en las redes sociales, pero ya sin hacer posteos polémicos contra su padre: esta vez, se mostró muy sexy y sugerente.

Mientras se enfoca en su carrera como cantante y prepara su primer disco, la joven publicó en su Instagram un mensaje reflexivo: "Un día me falló quien menos me imaginaba y aprendí que las palabras hay que cumplirlas y de los actos hacerse cargo. Aunque duela o cueste, el mejor guerrero no es el que triunfa siempre, sino el que vuelve sin miedo a la batalla".

Como acostumbra a hacer, acompañó su texto con una imagen suya muy sensual: esta vez mostrando su escote, con el cabello suelto y los labios pintados de rojo. En pocas horas, cosechó miles de "likes".