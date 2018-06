Lanzamiento del VIII Abierto de Golf de Termas de Río Hondo

Fotos El torneo fue dado a conocer durante una conferencia de prensa en el “Termas de Río Hondo Golf Club”.

Se llevó a cabo la conferencia de prensa para la apertura del VIII Abierto de Termas de Río Hondo en las instalaciones del “Termas de Río Hondo Golf Club”.

De la misma participaron el intendente de esa ciudad, Arq. Miguel Mukdise; el director y capitán del “Termas de Río Hondo Golf Club”, Dr. Juan Manuel Pereyra; miembro de Tour Profesional del Golf Argentino, Daniel Vancsik; el director operativo de la Asociación Argentina de Golf, Carlos Silva; Ricardo González, jugador profesional, y el golfista santiagueño Miguel Guzmán.

Cabe destacar que este importante evento contará con la presencia además de reconocidos jugadores de todos los países de Sudamérica, Estados Unidos e Inglaterra.

En este sentido, el director ejecutivo y capitán del “Termas de Río Hondo Golf Club”, Dr. Juan Manuel Pereyra brindó las palabras de bienvenida: “Espero que la pasen bien, que disfruten. El Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero está apoyando el deporte y el turismo y esta cancha cumple la doble función”.

Posteriormente, el intendente Mukdise dejó su mensaje en nombre de toda la comunidad de Las Termas: “Realmente uno no sabe si está soñando o es la realidad. Hoy tenemos un campo de golf y se ve un torneo de jerarquía internacional –dijo Mukdise- sinceramente no sé cómo expresar la alegría que tengo en mi corazón. Es algo que me llena de orgullo como termeño” destacó.

En tanto Carlos Silva, de la Asociación Argentina de Golf, subrayó: “Esto le va a dar a Termas y al golf argentino un gran impulso, todo lo que sea desarrollo de nuestro deporte y a lo que nos mueve como asociación. Felicito a todos los que han trabajado para hacer esto”.

Por otro lado, uno de los jugadores más importantes que participará del torneo, Ricardo González, destacó la infraestructura de la cancha de golf de la ciudad de Las Termas de Rio Hondo: “Jugué en distintos campos en Europa y este la verdad que está a la altura de cualquiera de ellos. Es algo espectacular jugar en un campo así”.