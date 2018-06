Científicos 'crean' una supermujer del futuro y se asustan con el resultado

Hoy 17:29 -

La profesora de Anatomía y Antropología de la Universidad de Bristol (Reino Unido), Alice Roberts, ha creado un modelo de mujer 'ideal' del futuro, recoge Daily Mail.

La paradoja es que esa mujer carece de un cuerpo bello, tiene orejas de murciélago, piel de rana y una bolsa de canguro. Y más bien recuerda a un personaje mítico de 'El Señor de los Anillos'.

A pesar de poseer un cuerpo alejado de los estándares actuales de belleza, esa criatura extraña sí está preparada para afrontar trastornos físicos. De acuerdo con la experta, el cuerpo del ser humano es bastante vulnerable debido a que las personas padecen muy a menudo distintas enfermedades.

Roberts optó por piel anfibia que cambia instantáneamente de claro a oscuro para dejar pasar la luz o para bloquear los rayos ultravioleta que suelen acelerar el envejecimiento y provocar cáncer de piel. Inspirada en el mundo animal, la científica desarrolló un mejor corazón con más arterias que el de un ser humano, pulmones que son más eficientes, ojos sin puntos ciegos, oídos que captan mejor el sonido y piernas que son más eficientes.

"¿Me preguntaba si podríamos deshacernos de parte del bagaje evolutivo y aprovechar lo mejor que el reino animal tiene para ofrecer?", comentó Roberts sobre su proyecto. "¿Puede un pulpo abrir nuestros ojos a una mejor visión o puede un canguro enseñarnos algo sobre el parto?", se cuestionó.

La autora cree que el trabajo hecho para BBC4 y el Museo de las Ciencias valió la pena, aunque no evitó gritar cuando vio el modelo 3D final de su creación.

