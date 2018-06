Un usuario descubrió que el meme del novio distraído fue creado por Chaplín

Hoy 17:38 -

El meme del novio distraído es uno de los más populares de las redes sociales en los últimos años. Es un clásico de internet que se va renovando según la ocasión.

La foto, que fue tomada en 2015 para ser vendida en un banco de imágenes, estalló en las redes y tiene miles de memes. Sin embargo, una usuaria de internet descubrió que la divertida imagen es igual a una aparecida en un corto de Charles Chaplin en 1922.

Se trata del film Día de paga, y allí se lo ve a Chaplin haciendo de "novio distraído". El descubridor del meme más famoso fue Peter Goldberg, quién escribió: "Lo siento mucho, pero...". En dos días, la publicación obtuvo más de 7.400 retuits y casi 30 mil likes.

I'm very sorry for this, but... pic.twitter.com/iewtkmUmkG