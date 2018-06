Atamisqui BBC, el único invicto en preinfantiles

13/06/2018 -

Atamisqui BBC mantuvo el invicto tras la disputa de la decimosexta fecha del Torneo “Dr. Gerardo Zamora” en la categoría Preinfantiles.

El Verde se presentó el sábado en el barrio Mosconi y consiguió una aplastante victoria sobre Nicolás Avellaneda por 81 a 29 para afianzarse como uno de los serios postulantes al título. Atamisqui BBC ocupa la tercera posición con 28 puntos, a 2 del puntero, Independiente BBC, que ganó los puntos de su partido con Belgrano, debido a que la visita no presentó planillero en la mesa de control.

Otro de los equipos fuertes del torneo es Red Star, que venció a Sportivo Colón por 70 a 68, en un partido vibrante que se definió en el cierre.

Olímpico también se mantiene en puestos de vanguardia, tras la victoria obtenida sobre Jorge Newbery por 58 a 11 en el estadio Vicente Rosales.

El Negro bandeño tiene una sola derrota en lo que va del torneo, pero acumula cuatro partidos suspendidos.

En el barrio El Triángulo, Huracán venció a Juventud por 54 a 20, pero sigue alejado de las principales posiciones.

Asimismo, Quimsa, Lawn Tennis y Contadores ganaron los puntos de sus partidos ante Villa Mercedes, Defensores del Sud y Coronel Suárez, que no presentan equipo de Preinfantiles.

Posiciones

Las posiciones son las siguientes: Independiente BBC 30 puntos; Quimsa 29; Atamisqui BBC 28; Normal Banda 26; Nicolás Avellaneda 26; Red Star 24; Olímpico 23; Sportivo Colón y Juventud 22; Huracán y Contadores BBC 21; Tiro Federal, Belgrano y Jorge Newbery 20; Águilas de Pozo Hondo 19; Lawn Tennis 18; Sportivo Loreto 14; Fernández BBC 12.

La próxima fecha contempla los siguientes partidos: Normal Banda vs. Atamisqui BBC, Red Star vs. Nicolás Avellaneda, Independiente BBC vs. Sportivo Colón, Juventud vs. Belgrano, Quimsa vs. Huracán, Olímpico vs. Villa Mercedes, Sportivo Loreto vs. Jorge Newbery, Coronel Suárez vs. Tiro Federal, Defensores del Sud vs. Contadores BBC, Águilas de Pozo Hondo vs. Lawn Tennis y Coronel Borges vs. Fernández BBC.