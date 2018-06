FÚNEBRES | 13 de Junio de 2018

13/06/2018 -

FALLECIMIENTOS

Zoila Tevez

Santiago Arístides Díaz

Blanca del Valle Domínguez (La Banda)

Héctor Alberto Juri

Pedro Horacio Yanacón (La Banda)

María Eloísa Diósques (Garza)

Raúl Héctor Rivero

Luis Reinaldo Domínguez (Clodomira)

Vilma Beatriz Juárez (Loreto)

Sepelios Participaciones

CIANFERONI, MARIO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Te acompañamos Mario en este momento dificil. Sus hermanos políticos Myriam y Efrain, sobrinos Paola y Juan Cruz, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CIANFERONI, MARIO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Sus sobrinos Silvia Labatte y Santiago Labatte, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CIANFERONI, MARIO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Sus sobrinos Gino, Payú, Riki y Fabrizio Cianferoni y María Esther participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CIANFERONI, MARIO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Su prima hermana Olga de Bucci, sus hijas Cussy, Lilián, Victoria, Clemar y Sandra Bucci lamentan participar su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

CIANFERONI, MARIO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Sus sobrinos Carlos Corvalán y familia; Mercedes Raed y familia y Elena Corvalán participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

CIANFERONI, MARIO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus sobrinos Cristóbal Cianferoni, Graciela Figueroa de Cianferoni, sus sobrinos nietos José, Belén, María José, Santiago, Eugenia y sus sobrinos bisnietos. Elevan oraciones en su memoria y esperan su resurrección.

CIANFERONI, MARIO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Sus sobrinos Lucho, Nani y Marika Garcia Cianferoni, participan con mucho dolor el fallecimiento del tio Mario. Ruegan oraciones en su memoria.

CIANFERONI, MARIO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Sus sobrinos Pepe y Estela Cianferoni y sus respectivas flias., participan el fallecimiento de su tio Mario. Elevan oraciones en su memoria.

CIANFERONI, MARIO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su sobrino ahijado Gringo Zaidman, su esposa Rosita Rivero y flia., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CIANFERONI, MARIO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "Tata, ve sin miedo, Él te espera al final del camino". Coco Torrens y Claudia Corvalán, participan el fallecimiento del papá de Mario y abuelo de Gabi. Ruegan oraciones en su memoria.

CIANFERONI, MARIO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. María Matilde Tótaro, Roxana María Tótaro y familia participan con pesar el fallecimiento de Don Mario y acompañan a la familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

CIANFERONI, MARIO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Betty Álvarez, Inés Moreno Muñoz y Alba Farias participan con profundo dolor del fallecimiento del respetado docente, acompañan a su flia. y elevan oraciones opor su eterno descanso.

CIANFERONI, MARIO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Marta De Simone Vda. de Mocchi, sus hijos Belisario y flia.; Laureano y flia; y Rosalía Mocchi lamentan su fallecimiento y acompañan en su dolor a su nieta Carolina, a sus bisnietos Sofía, Camila y Luis Mocchi y demás familiares. Se ruegan oraciones en su memoria.

CIANFERONI, MARIO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Belisario Mocchi, sus bisnietas Sofía, Carolina y Luis Mocchi participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su nieta Carolina y demás familiares en su dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

CIANFERONI, MARIO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. La Cooperativa de Educadores Santiagueños CO.E.SA. Ltda. participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera socio fundador de nuestra cooperativa, de reconocida trayectoria docente, hombre en el verdadero sentido de la palabra y más aún amigo entrañable, condiciones estas que hablan de por sí de la persona que fue, a la que despedimos con inmenso respeto y cariño. Miembros del Consejo de Administración, profesionales y empleados. Ruegan oraciones en su memoria.

CIANFERONI, MARIO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Yoyi Gerez y flia. lamentan la desaparición del maestro distinguido, colega respetado y amigo irremplazable. Mario, sus valores personales y espirituales lo distinguen como excelente persona, su idoneidad y dinámica para formar alumnos y docentes lo hacen inolvidable y su gran vocación de servicio ofrecida a las comunidades en las que trabajó, están impresas en su tarea responsable y honesta. Que el Divino Maestro, le ofrezca un lugar de privilegio para su descanso y ofrezca sus a fliares. y amigos cristiana resignación.

CIANFERONI, MARIO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. La comunidad de la Capilla San Roque del Zanjón, participan el fallecimiento de quien fuera un gran colaborador.

CIANFERONI, MARIO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Diego R. Orellano, su esposa Nelida Cianferoni, sus hijos, hijos politicos y nietos, participan su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a su flia. Rogamos por su eterno descanso.

CIANFERONI, MARIO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Rosa Sevilan y Damina Suárez, participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega y amigo, ruegan oraciones en su memoria y consuelo a sus familiarres.

CIANFERONI, MARIO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Daniel Barbera, Alicia Mananicci de Barbera, sus hijos Diego, Constanza y Agustín con sus respectivas flias., acompañan y abrazan a su amiga Lita y demas familiares en estos dolorosos momentos. Ruegan por su descanso en paz.

CIANFERONI, MARIO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Los supervisores Escolares Jubilados, participan el falecimiento del compañero Mario. Que descanse en paz colega .

CIANFERONI, MARIO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Sus vecinos Maria Olivares de Haick, Elena Haick y Quillo Paradelo, despiden a Don Mario con cariño y acompañan a su esposa e hijos y demas familiares en su dolor.

DÍAZ, ALBA EVELINA (q.e.p.d) Falleció el 9/6/18|. Sus primos y sobrinos Cacho y Cristina; Cachito y Mateo Bustamante participan con profundo dolor su fallecimiento.

DÍAZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Miguela de Yocca y sus hijos Cacho, Inés, Juan, Evelina, Ángelo, Nino y Renato participan con dolor el fallecimiento de nuestra vecina. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su hermana Elisa en este triste momento.

DÍAZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Familia Romero participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su gran amigo Negro Castillo.

DÍAZ, SANTIAGO ARÍSTIDES (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Alises, Fanlo y Asoc. participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de Mariela. Ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA, FRANCISCO ATALIVA (q.e.p.d) Falleció el 12/6/18|. Su esposa Maria Luisa Ledesma, sus hijos Francisco, Aldo, Victor, Roque Maria, hijos pol. nietos, bisnietos y demás fliares. part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados cementerio La Piedad a las 9 hs. Casa de duelo P.L. Gallo 330 ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FERREYRA, FRANCISCO ATALIVA (q.e.p.d) Falleció el 12/6/18|. Su hijo Francisco Ferreyra, su esposa e hijos Lucia, Clara y Lautaro, Martin y Francisco, nietos Felipe, Morita y Baltazar, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA, FRANCISCO ATALIVA (q.e.p.d) Falleció el 12/6/18|. Su hija Maria de los Angeles, esposo Esteban Garcia e hijos Lujan, Federico y Guillermina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

FERREYRA, FRANCISCO ATALIVA (q.e.p.d) Falleció el 12/6/18|. "Señor ya está ante tus puertas permitele el ingreso al Reino de los bienaventurados". Su hermana Aida Ferreyra, sus hijas Noemí, Zulma, Claudia y Elizabeth con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA, FRANCISCO ATALIVA (q.e.p.d) Falleció el 12/6/18|. Su hermana política Nina y sobrinos Dany, Maria Rosa, Suzana y Juan con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones.

FERREYRA, FRANCISCO ATALIVA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Atilio Paz, Luz Alomo, sus hijos Franco, Yvana, y Yanina, hija pol. Evelin Argüello, nieta Ornella, participan con dolor el falleicmiento del padre de nuestro amigo Aldo. Ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA, FRANCISCO ATALIVA (q.e.p.d) Falleció el 12/6/18|. Bautista Garcia y esposa Elvira Celiz, participan con profundo dolor la partida de su consuegro. Elevan orsaciones en su memoria.

FERREYRA, FRANCISCO ATALIVA (q.e.p.d) Falleció el 12/6/18|. José M. Carrizo, Maria E. Arce de Carrizo y Maria Jose Carrizo, participan con profundodolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA, FRANCISCO ATALIVA (q.e.p.d) Falleció el 12/6/18|. El directorio del banco de Santiago del Estero S.A., participa con dolor el fallecimiento del padre del Sr. Ferreyra, Aldo Alberto.

FERREYRA, FRANCISCO ATALIVA (q.e.p.d) Falleció el 12/6/18|. El personal del Banco de Santiago del Estero S.A., participa con profundo sentir el fallecimiento del padre de su compañero de tareas Sr. Aldo Ferreyra.

JUÁREZ DE YANKELEVICH, MARÍA ROSA DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció el Córdoba el 9/6/18|. Los compañeros y amigos de la Asociación Bancaria, seccional Santiago del Estero, de su hermano Carlos Alberto participan con profundo dolor su partida. Elevan oraciones en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Su esposa Susana Cokueugniot, sus hijos Maria Julia, Romina, Facundo y Francisco y su nieto Tomás participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JURI, HÉCTOR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Su madre Clara Luz Zanoni de Juri, sus hermanos Gundo, Clari, Susy, Adriana y sobrinos, participan su fallecimiento, ruegan oraciones y brille para él la luz que no tiene fin.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Su hermano político Raúl Soria, su hermana Clara Marcela Juri, sobrinos Raúl Soria, Victoria Roria, Alvaro Soria, Luciana Soria y Benjamin Soria, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "Señor, ya está ante ti, recíbelo en tu Reino y dale el descanso eterno". Su tía Elsa Zanoni de Trucco, sus hijos Ernesto Silvestre y Graciela; Elsa Marcela y Osvaldo; Elena y Gilson, Ricardo y Silvia; Daniel y Magalí; nietos y bisnietos participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a su madre, esposa Susana, hijos y hermanos en este difícil momento. Ruegan al Señor fortaleza para sobrellevar tan dolorosa pérdida.

JURI, HÉCTOR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Sus tíos Claudio A. Zanoni, Eve Bertuzzi de Zanoni; sus primos hermanos Carlos, Edgardo, Rodolfo, Zanoni y Daniel Polido y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

JURI, HÉCTOR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Sus tíos Pedro y Silvia Zanoni, sus primos Seba y Celia; Exequiel y Carolina; Celina y Marcelo participan con dolor su fallecimiento.

JURI, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Sus primos Ernesto Zanoni, ana María Bobba, Ana María Zanoni, Carlos R. Zanoni, Luis E. Zanoni y familias; Luis P. Zanoni (a), Marta Cuadros (a), Marta, María José, Luciano Zanoni (a) y familias; Carmen Zanoni (a), Carlos Mario H (a), Lucas, Marías y Luciana y familias; Cristian Zanoni, Ricardo Brandán, Carolina Noelia y Turco y flias. participan su fallecimiento.

JURI, HÉCTOR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Mariano Gigena, Juan A. Jorge, Alicia Leguizamón, Evelina Estofan, Miguel A. Torres, Luciana Romero Martínez y Tribunal de Disciplina participan del fallecimiento de nuestro colegiado. Se elevan oraciones en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Ricardo Touriño despide con mucho pesar a Héctor y acompaña a toda su familia en el dolor.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en Mi, aunque esté muerto vivirá". Tíos y primos de su hija política Nahiara: Julio Coronel, Susana Ibáñez, Carlina y Sebastián acompañan en el dolor a Nai, Facu, Tomi y a todo la flia. en este momento de dolor.

JURI, HÉCTOR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Propietarios de Galería Tufí acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria,

JURI, HÉCTOR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Rubén Jorge y Marizabel Faisal de Jorge, lamentan profundamente el fallecimiento de su amigo Héctor y acompañan a su familia en este doloroso momento, que descanse en paz.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin." Roberto Jozami y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Héctor. Ruegan por el eterno descanso de su alma.

JURI, HÉCTOR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Dra. Natalia Neme acompaña con profundo dolor a su flia. de su colega y ruega oraciones en memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Compañeros del sector Personal y Administración de Anses, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Cont. Ana Jorge de Habra, Fredy Habra y flia. participan y acompañan a su flia. en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Autoridades de a Facultad de Educación Física UNT, personal No docente y docente participan con dolor el fallecimiento del hermano del compañero de trabajo Segundo Juri.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Walter José Salvatierra, Marilí Salvatierra y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Anita, Paula, Pilar y Luli participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Fran. Ruegan oraciones en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Marcela y Gundo participan el fallecimiento de su queridp hermano. Ruegan oraciones en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Marcelo Abalos Alcorta, Maria José Abalos Alcorta, Omar Bisio y Víctor F. Abalos, participan el fallecimiento de su amigo y vecino. Ruegan oraciones en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Marcela Abalos y sus hijos Ximena, Paula y Lucrecia, participan el fallecimiento de Héctor y ruegan oraciones en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Eduardo Gil, Adriana Bertolotti y sus hijos Mariano, Hernán y Fabian, siempre recordaremoss tu alegria. Hacemos nuestro el dolor de nuestra amiga Susy y sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Ernesto Schammas participa con profundo pesar y dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "Señor ya está ante tí. recíbelo en tu Reino". Héctor, siempre estarás presente en nuestros corazones. Gabriela Sánchez acompaña con dolor a su amiga Susana y su flia. ruegan oraaciones en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Mines y flia., Liliana, Perla Gerez y flia., acompañan en el dolor por la perdida de su hno. a sus amigos Gundo, Marcela, Susana y flia., ruegan resignación a su flia. y oraciones en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Héctor te vamos a extrañar, siempre estarás presente en todas nuestras reuniones. Acompañamos a su flia., Alejandro, Silvana y sus hijos Lara, Alejo y Lorenzo Lucatelli Perren. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

JURI, HÉCTOR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Esther Cristina Larcher, Jorge Luis López, Ma. Fernanda y Ma. José López Larcher, participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre de la Dra. Julia Juri y elevamos ortaciones a Dios todopoderoso para que ayude a toda su flia. a superar el dolor por tan irreparable pérdida.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Querídisimo Gordo acompañamos con profundo dolor tu partida y esperamos tu resurrección. Marcela Parra y Chany Llapur, tus amigos de siempre.

JURI, HÉCTOR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Verónica Alejandra Larcher y Daniel Guzmán participan del fallecimiento del Dr. Héctor Juri y ruegan oraciones en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Querido gordo por tantos momentos compartidos tus amigos Silvana y Alejandro, Adriana y Eduardo y Juan, Gaby, Sonia y Andrés, Juanita, Mariana y Chany, acompañan a Susana y su flia. Elevamos oraciones en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Morena López Amado y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Romina, Julia, Facundo y Francisco. Ruegan oracioines en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Celia Jorge, Fernando Bellido y sus hijos María Celia y Manuel acompañan en el dolor a Facundo y Nahiara y demás familiares en tan difícil momento.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Florencia Lugones Ibarra (a) y flia. participan con dolor el fallecimiento del papá de su amigo Francisco y acompañan a su flia. en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Old Lions Rugby Club, participa con dolor el fallecimiento del papá de Facu y ruegan oraciones en su nombre.

JURI, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Compañeros de Promoción 1976 de su hermana Clara, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Mario y Nelfi y flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Andrés Barrionuevo y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en estos momentos de su repentina partida. Ruegan oraciones en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Comisión Directiva Nacional de APOPS. y Delegados de ANSES, José Carrizo, Victor Cruz, Mario lvarez y Angel Pallares, participan con profundo dolor el fallecimiento del compañero de trabajo Dr. Hector Juri y acompañan a la flia. en esta irreparable perdida. Elevan oraciones en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "Triste despedir al amigo con quien compartimos la vida". Juan Rafael, Alejandra Vargas, Emely, Pablo y Felipe, Maria Elisa, Alvaro y Bautista, y Juan Santiago participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Roly y Silvia Giribaldi, sus hijos Germán y Maria Emilia, participan con dolor su pronta partida a la casa del Señor y acompañan a Susana e hijos en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Maria Gracia, Virginia, Florencia, Aldana, Anita, Gaby, Maria Gracia, Roberto, Durval y Pablo, participan con profundo dolor la partida del padre de su querida amiga Romina, acompañando a la flia. Juri en esta irreparable pérdida.

JURI, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Luis Ernesto Zanoni y Lorena Rojas participan su fallecimiento.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Ricardo Zavaleta, su esposa Elsa Helena Rafael, sus hijos Gabriela y Germán, Ana Lucía y Alejandro, Maria Gracia y Juan José, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Sus compañeros de Sec. Juridico; Azucena Azar, Gustavo Fayet, Adriana Aguilera, Agustín Meneghini, Gladys Anelli, Silvia Gomez, Rosi Coronel, Marcelo Barreras, Gianina Argibay, Manuel Yorbandi, participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "Uno no está donde el cuerpo, sino donde más lo extrañan". Tus compañeros; Angel Pallares, Cecilia Soria, Chichi Vazquez, Gladis Andrade, Marcela Serrano, Luis Congiu, Pedro Cura, Oscar Herrera, Segundo Cejas y Horacio Coria, participan con dolor su fallecimiento.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Rubén Seiler y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Marcos Vizoso y sus hijos Tamara y Marcos y Cristina Camacho te despedimos con el mejor de los recuerdos.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Sus amigos Carlos Tahham y Dolores Segura y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Sus amigos José Luis Marcos, Raul, Carlos, Manuel , Ricardo, Ruben, Pikilo y Ziga, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Dr. Daniel Escobar Gómez y flia., Virginia, Juan y Nicolás, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JURI, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Amigos y compañeros de la Agrupacion Franja Morada participan con profundo dolor de su fallecimiento.

MONTES, PAULO SERGIO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Compañeros de su padre Rubén de la Dirección de Catastro, Ing. Antonio Allende, Nora Chávez, José Figueroa, Elvio Montenegro, Nancy Díaz, Sandra Goitea, Víctor Bolañez, Pepe Luna, Luis Beltrán, Julio Paz, Dani Infante, Claudia Juárez y María Rosa Concha participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES, PAULO SERGIO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "El Señor es mi Pastor, nada me faltarás. En lugares de verdes praderas me hace descansar". Salmo 23. La comunidad Educativa del CEIN Nº 50 p/ Discap. Visuales participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra querida alumna Aby y eleva oraciones al Altísimo pidiendo cristiana resignación a toda la familia.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Sus primos Carlos y Miguel Fernández Messa, participan con profundo dolor ssu fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". José María Greco y flia. participan y acompañan en su dolor a sus familiares. Elevando oraciones en su memoria y una pronta resignación a sus seres queridos.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Su ex compañera y amiga Ana María Alegre de Vidal y demás familia lamenta la pérdida irreparable. Ruegan oraciones en su memoria.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Sus excompañeros jubilados del Iosep: Coca Diaz, Sara Ramírez, Oscar Cortez, Adriana Barrionuevo, Ma. Estela Gómez, Clara Pereyra Jiménez, Carolina Fulco de Fernández, Silvia Heredia y Tiky Pettinichi participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Dr. Felipe R. Pavón y sus hijos Diego, Facundo y Elisa participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Héctor Suárez y familia participan con dolor el fallecimiento de su compañero y amigo Humberto. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. María Susana Nazar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Susana Luna y flia., Richard Luna Vaca y flia. participan su fallecimiento. Descanse en paz amigo.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Benito de la Iglesia Nazar y flia., participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Ramón "Chompa" Villa, su esposa Gory y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Gungui. Ruegan oraciones en memoria.

NAZAR, HUMBERTO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Las Amigas Misericordistas del café de los lunes participan el fallecimiento del primo de Anita, la acompañan en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la Casa de Dios Padre.

PAZ, NÉSTOR ALBERTO Subcomisario (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. "Que Dios lo tenga en su santa Gloria". La comisión directiva, profesores y jugadoras del Club Atlético Belgrano participan con dolor el fallecimiento del papá de Belén Paz. Elevan oraciones en su memoria.

POVEDANO DE SILVA, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. "Construiste una familia que nunca te olvidará. Sabemos que hoy estarás junto a tus padre y a tu hija querida Carola. Nunca te olvidaremos. Su esposo, tus hijos y nietos que te aman eternamente.

POVEDANO DE SILVA, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Su hermano Francisco Povedano e Isabel Sánchez, participan su fallecimiento y acompañan a toda la flia. en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

POVEDANO DE SILVA, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Sus primos Eugenia Roger, Alberto Roger y flia. despiden con gran tristeza a su prima, y acompañan a su flia. en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

POVEDANO DE SILVA, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Sus sobrinos Fabian y Nuria, José y Lujan, César, Rita Povedano y sus hijitos Francisco, Felipe, Matheo, Valentin y Victoria Povedano, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

POVEDANO DE SILVA, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. "Señor ya está ante tí, recibela en tu Reino". Su prima Lucía Cristina Gomez y sus hijos Andrea, Fabian y Cristina, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

POVEDANO DE SILVA, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descansso eterno". Sus primos Mirta Povedano y Mario Cavallotti, sus hijos Patricia, Paola (a), Alejandra y Alejandro con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

POVEDANO DE SILVA, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su prima Nilda Gomez, su esposo Luis Montenegro y sus hijos Gustavo, Oscar y Claudio con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento.

POVEDANO, BLANCA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Roque Napoleón Silva, sus hijos Javier, Belén, Marito, h. pol, nietos y demás flIares. participan fallec. sus restos fueron inhumados cementerio Parque de la Paz. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

POVEDANO DE SILVA, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Los amigos de su hijo Javier; Alfredo Arriazu, Daniela Marcoux, Irina Lischet, Mariano Pérez, Ricardo Ruiz, Maria Eugenia Suárez y sus respectivas flias., acompañan en tan doloroso momento a su esposo Roque e hijas.

POVEDANO DE SILVA, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. CPN. Roberto Soria, Maria Carreras, sus hijos Emanuel, Daniela y Facundo, hijos politicos Federico y Belén, nietos Valentina y Justina, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

POVEDANO DE SILVA, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. "Señor tu hija Blanqui ya esté tí, recíbela al Reino de los bienaventurados". Carlos Briz, su esposa Marcia Arabia e hijos Carlin, Maricel y Matias y nietos, participan con inmenso dolor el fallecimiento de su prima Blanqui y acompañan a su flia. en el dolor. Elevamosoraciones en su memoria.

POVEDANO DE SILVA, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Sus compadres Julio Soria y Liliana Azar Raed y su ahijado Lucas Soria Azar y Betiana Soria, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

POVEDANO DE SILVA, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Edison Carrizo, Susana Carreras y sus hijos Belén y Sebastian, Ana y Fernando y Santiago, participan el fallecimiento de la mamá de su sobrina Belén, ruegan oraciones en su memoria.

POVEDANO DE SILVA, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Manuel A. Luna, su esposa Teresa Lund, sus hijos Eduardo, Tere, Mariela, Guillermo y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

POVEDANO DE SILVA, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Tere Luna y Omar Blázquez, Mariela Luna y Carlos Epstein y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Paco y Pelada y demás fliares. en este dificil momento.

POVEDANO DE SILVA, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. "Felices los llamados a compartir el banquete del Señor". Tus amigos Rodolfo y Sara Nuñez, nuestros hijos Eugenia y Facundo Juárez, Lucrecia y Jorge Garcia, Laura, Maria Magdalena y Leandro Aliende, Mercedes y Germán Varela, nietos Santiago, Julieta, Zaira, Felicitas y Zoe, rogamos a Dios por tu pronta resurrección y acompañamos a tu flia. con todo nuestro afecto y el recuerdo de los años compartidos. Descansa en paz.

POVEDANO DE SILVA, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Compañeros de la Promoción 1963 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18 |. Su esposa: Marta, sus hijos: Lucía, Rocío, Héctor, Erika y Daniela, hijos Pol.: Gustavo, Emilio y Emanuel, y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. Parque de La Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) Hamburgo Cia De Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RIVERO, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Sus hermanos políticos Carli y Juli y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la paz.

RIVERO, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18 |. Su tío Tito, su tía María Teresa y su prima Lucrecia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en memoria.

RIVERO, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Sus primos Elsa, Marcelo y Patricia Valdora y sus respectivas flias., despiden con amor a Héctor y abrazan a sus seres queridos.

RIVERO, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Su tío Poroto Cinquegrani y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18 |. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". La comisión directiva, profesores y jugadoras del Club Atlético Belgrano participan con dolor el fallecimiento del papá de Rocío Rivero.

RIVERO, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Bonacina Ezequiel, participa su fallecimiento. Querido amigo te voy a extrañar. Gracias por todo.

RIVERO, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Elsa Melean de Encalada y flia., Patricia Encalada, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y hermanas Ana y Susana y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. "Yo soy la resurrección y la vida quien cree en mi aunque muera vivirá". Carlos Bisio, su esposa Magui, hijos Guillermo e Ivana, Carla, Nacho, Bianca y Santino, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Marta, hijos Rocio, Héctor, Lucia, Erika, Daniela y demas fliares. en este doloroso momento. Ruegan oraciones.

RIVERO, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. "Recibelo en tus brazos Señor y dale el descanso eterno". Nacho Bisio, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa Marta, hijos Rocio, Héctor, Lucia, Erika, Daniela y demas fliares. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RIVERO, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. "Señor ya esta ante ti, recibelo en tu Reino". Familia Medina Gimenez, participan su faallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RIVERO, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Nuestro mas sentido pesame a su Sra. Marta y toda su flia. Olga Susana Navarrete y su hijo Federico G. Caballero, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descansoeterno". Sara, Paola, Mery , Maria Esther, Gustavo, Virginia y Jorge, y sus respectivas fliass. acompañan a su flia. en el dolor y ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. "Señor ya esta ante ti, recibelo en tu Reino". Juan A, Manzur, Teresita Mayuli, Pilar, Juan y Josefina acompañan con profundo dolor a su flia. en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

RIVERO, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Sus tío Lucho Galván y Marta Cinquegrani y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Flia. Bustos - Gerez,; Gustavo, Erika, Lucas y Antonia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Te vamos a extrañar mucho.

RIVERO, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Osvaldo Rodríguez y Delia Paz, participan su fallecimiento con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTA CRUZ, PATROCINIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Sus hijos Olga, Mirta, Cecilia, Mario. Rita, h. pol, nietos y bisnietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados cementerio de Vilmer. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Sus primos José V. López Pizzorno y Susana Falcione Pereda, M. Elena López y Roberto Steves (a), Marta López y Carlos Pons (a). Dolores Pereda Falcione y sus respectivas flias. acompañan con mucho cariño a Teresita, hijos y demás fliares. en estos momentos de dolor.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Sus primos Indira Tauil y Pedro Llorvandi participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Nora Ruiz, José Vidal Fraguas y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino". Lucia Lami y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Dr. Juan José Gómez Moreno, Dra. Marta Inés del Valle y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Ruegan por su eterno descanso.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. María Elena Jorge, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en su dolor a Teresita y toda la familia Schamun Santillán. Ruegan oraciones en su memoria.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Hoy despedimos con tristeza al amigo y vecino Juan; Julio Gómez y Blanca Rodríguez. Rogando a Dios fortaleza a sus seres queridos Tere, Juancito y Agustín. Elevan oraciones en su memoria.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino". El equipo de salud de la UPA Nº 5 Bº Autonomía, acompañan con inmenso dolor a su esposa Teresita Santillán, sus hijos y flia. Elevan oraciones en su memoria.

SCHAMUN, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. CPN. Norberto José Zanni participa con dolor el fallecimiento del esposo de la Dra. Teresita Santillán y ruega oraciones en su memoria.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Chiqui, Nancy, Rocío e Ignacio lo despiden con mucho amor... el mismo amor que supo darnos. Gracias Juan Carlos. Ruegan oraciones en su memoria.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Familia Vila acompañan en el dolor a Teresita, hijos y demás familiares y elevan oraciones por la paz eterna de su alma.

SCHAMUN, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado, Dr. Juan Carlos Schmaun y esposo de la Dra. Teresita Santillán. Ruegan una oración en su memoria.

SCHAMUN, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. El Presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega, Dr. Juan Carlos Schmaun y esposo de la Dra. Teresita Santillán. Ruega una oración en su memoria.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Jorge Berraondo, Norma Salomón hijos y sus respectivas familias, lamentan profundamente la partida irreparable del querido Juan. Abrazan fraternalmente a Tere y sus hijos.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. "Señor ya está en tus puertas permítele el ingreso al Reino de los Cielos". Pelusa y Sain, sus hijos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Foda Haron de Schamun, sus hijos Guillermo, Sandra, Claudia y Jorge Bosco, y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento. Frías.

SCHAMUN, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Roberto Jorge Jaláf participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Eliseo C. Monti, esposa Rosa Isac, sus hijas María Luz y Rosina Monti participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

SCHAMUN, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Javier Barrera Nicholson, Magalí S. Zerda y sus hijos Emma Agueda y Ernesthina Barrera Nicholson participan con dolor del fallecimiento del querido Juan Carlos, excelente persona y profesional y acompañan a Teresita e hijos en este momento de dolor. Ya brilla para él la luz que no tiene fin.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. "Que el Señor lo cubra con su manto de Misericordia y lo proteja con su mirada". Javier Rama y familia participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a su esposa Teresita y a sus amigos Juan y Agustín en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

SCHAMUN, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Su amigo Enrique Hazam, su esposa Stella Maris Corral, sus hijos Exequiel, Jacky y Guadalupe, nietos Nico, Alejo, Lucas, Bauti, Agostina y Salvador, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. ¡¡Cuñao Querido !! Me dejas un dolor tremendo por los momentos vividos al construir nuestras familias. Dios te cobije en su gloria. Fernando Giribaldi.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Dr. Lino Lorenzo, su Sra. e hijos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Roly y Silvia Giribaldi, sus hijos Germán y Maria Emilia, participan con dolor el fallecimiento del estimado Juan Carrlos y acompañan a Teresita e hijos en este dificil momento., Ruegan oraciones en su memoria.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Juan Rafael, Alejandra Vargas y sus hijos, acompañan a Teresita y sus hijos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SCHAMUN, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció 11/6/18|. Carlos G. Ferreiro, Susana Achaval e hijos participan con dolor su fsallecimiento y acompañan a toda su flia. en este dificil momento.

SCHAMUN, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Flia. Santillán Prados, Oscar, Daniel y Luisa, participan con dolor su faallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, JULIO RODOLFO HERIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Susy Galván junto a sus hijos Fernando y Andrea Juárez, participan su fallecimiento y acompañan a Coca, Pory, Noemí, Silvana y Mariela en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, JULIO RODOLFO HERIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Clara C. Vda. de Eberlé participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su querida Lic. María Inés Suárez. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, JULIO RODOLFO HERIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Los compañeros de 5 "C" de la Escuela Normal Manuel Belgrano Prom. 68 de su hermana María Inés Suárez participan el fallecimiento de su hermano y la abrazan con sentido pesar, pidiendo al Señor una pronta resignación para su familia.

SUÁREZ, JULIO RODOLFO HERIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino". Las amigas de su esposa Rosita; Pichi, Pelu y Mirian acompañan con dolor a su flia. en este dificil momento.

SUÁREZ, JULIO RODOLFO HERIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "El sufrimiento de aqui abajo, no tiene proporción con la gloria del Cielo". Sus amigas Emi y Magui ruegan pronta resignacion a su flia. Elevan oraciones en su memoria.

TEVEZ, ZOILA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Sus hijos, Carlos, Miguel, Teresa, Pedro, Ruben, Nanci, Elizabeth y Ramon, H.pol, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

TÉVEZ, ZOILA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Su hijo Ramón, su hija política Flora, sus nietos Adriana y Franco; Nancy; bisnietos Fiorella y Franco participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, ZOILA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "Me acuesto en paz y en seguida me duermo, porque sólo tú, Señor, aseguras mi descanso". Su hijo Miguel, su hija política Teresa; sus nietos Fabiana, Miguel y Fernando; sus bisnietos Celeste, Mariano, Julieta, Macarena, Mel, Francisco y Enzo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, ZOILA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hijo Rubén, hija política Susana; nietos Víctor, Maricel, Rodrigo y Florencia y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en memoria.

TÉVEZ, ZOILA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "Esperé yo a Jehová, espero mi alma; en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana". Su hija Teresa, su hijo político Rodolfo; sus nietos Paola, Erica, Anabel, Constanza, José y Marina y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, ZOILA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Su hija Nancy, sus nietos Ingrid, Gastón y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, ZOILA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "Ten confianza en el Señor, Él te socorre y te defiende. Él no se olvida de nosotros y bendecirá a aquellos que te temen". Su hijo Carlos, sus nietos Germán, Gabriela y Silvana; bisnietos y tataranietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, ZOILA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "Me acuesto en paz y en seguida me duermo, porque sólo tú, Señor, aseguras mi descanso". Su hija Elizabeth, sus nietos Facundo y Agustín participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, ZOILA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "Escucha, Señor, mi oración; atiende a mi súplica. Por tu fidelidad y tu justicia, respóndeme". Su hijo Pedro, sus nietos Karina y Melina; Alejandro y Pablo y sus bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Sus hijos, hijos polit. y nietos part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 10 hs. en el cement. La Misericordia. SERVICIO DE NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

DOMÍNGUEZ, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. "Señor ya está ante ti recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno''. Sus hijos Isabel, Roberto, Eduardo y Silvia, sus hijos políticos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

DOMÍNGUEZ, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin''. Sus nietos Gustavo, Robertito, Mariela, Alejandro, Lucas, Silvana, Gaby, Carolina y sus bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Colegio Miguel Ángel participa con pesar el fallecimiento de la mamá de su compañero Eduardo Chazarreta. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

DOMÍNGUEZ, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Ingeniero Lucio Tejera participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Chaza, acompañandolo en este momento de pesar... Ruega oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. "El Señor es mi Pastor nada me puede faltar, en verdes prados él me hace descansar''. Enrique Coronel, Olga y su nieta política Marita, participan y acompañan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Compañeros de su hijo Roberto, de la UPA Nº 1 El Cruce, participan y acompañan en estos momentos de dolor a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, CRESENCIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Los compañeros y funcionarios del Juzgado Laboral 2da. Nominación participan con dolor el fallecimiento del abuelo de su compañero de trabajo Franco Bucci, lo acompañan con dolor en este difícil momento y elevan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Cont. Ana Jorge de Habra, Gustavo Sisalli, Hugo Cano, Mariano Paz, Tamara González, Gisela Saavedra, María Vazquez, Ma. de los Ángeles Rojas acompañan a Mariel Scrimini en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ROBLES, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 09/6/18|. Primos Luis Victorino Carrizo Brugo y familia; Yudith Carrizo de Beltrán y familia y Nelly Carrizo Brugo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en tan doloroso momento. Lo recuerdan con cariño. Que descanse en paz. Ruegan por la resignación de su familia. Ya está con el Señor junto a sus seres queridos. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, ARMANDO ZENOBIO (MOCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno". Nilda B. de Mazzoleni y familia; Selva Nardo de Galeano y familia. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

SALVATIERRA, ARMANDO ZENOBIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Querido Mocho: por siempre estarás en nuestros pensamiento y en nuestros corazones, recordándolo todo lo compartido. Sus amigos René Umbídez, Josefina Luna y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SALVATIERRA, ARMANDO ZENOBIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino''. Hermano querido, ya estás en Paz, dejas un gran vacío y dolor. Tu hermana Nilda Salvatierra, sus hijos Choly. Bibi y Raúl Ruiz, sus hijos políticos Ramón Alvarez, Silvia González, sus nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando una oración a su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Jardín del Sol.

SALVATIERRA, ARMANDO ZENOBIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. "Que brille para él, la luz que no tiene fin''. Sus amigas y vecinas Oralía e Irma González, sus hijos y nietos, participan su fallecimiento y acompañan a su hermana. Rogando una oración a su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Jardín del Sol.

SALVATIERRA, ARMANDO ZENOBIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. "Jesús ya está ante ti, recibe a nuestro nuevo ángel y que brille para él la luz que no tiene fin''. Acompañan con dolor su hermana política Mirta, sus sobrinos Sudi, Pocholo, Nena y flia, Pedro, Pelu y flia. Ruegan oraciones en su eterno descanso.

SANTA CRUZ, PATROCINIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Su hijo Mario Rojas, su hija pol. Mafalda Guzmán y sus nietos Alejandro y Anabel, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vilmer.

SANTA CRUZ, PATROCINIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "Que el Señor te cubra con su manto de Misericordia y Gracia''. Su hija Leticia, hijo político Julián Luna, nietos Claudia, Chiqui, Gordo, bisnieta Candela, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevando oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vilmer.

SANTA CRUZ, PATROCINIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "Hoy estás junto a Dios nuestro Señor por todo lo bueno que diste por tu familia". José Gómez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento, acompañan a sus fliares. en este difícil momento de pérdida irreparable y ruegan al Señor y a la Madre de Dios brinde consuelo y fortaleza a toda su flia.

SANTA CRUZ, PATROCINIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Victor Manuel Paz, secretario general del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su Comisión Directiva y empleados participan el fallecimiento de la madre política de su compañero Julián Luna. Ruegan oraciones en su memoria

SANTA CRUZ, PATROCINIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Enzo Rearte y flia, participan y acompañan en estos momentos de dolor a sus familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SANTA CRUZ, PATROCINIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Luis Herrera y flia, participan y acompañan en estos difíciles momentos a todos sus familiares. Rogando al Señor por el descanso eterno de su alma y una pronta resignación a todo la familia.

SANTA CRUZ, PATROCINIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar''. La Comunidad Educativa del Colegio Cristo Rey Primaria, acompaña al Profesor Miguel Enrico en su dolor, por la partida de su abuela, al Reino de los Cielos. Elevamos nuestras oraciones a Dios pidiendo por su eterno descanso.

SANTILLÁN, ANA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. La comunidad Educativa del Colegio Ciudad de la Banda participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo prof. Marcelo Buongiorno en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

YANACÓN, PEDRO HORACIO (.q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Sus hermanos Francisca, Julia, Dante y santos tus sobrinos y su cuñada Tina, nietos políticos y de mas familiares sus restos serán inhumados hoy 17 horas cementerio La Misericordia SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

YANACÓN, PEDRO HORACIO (.q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin''. Su hermano Dante, su esposa Tina y sus sobrinos Adriana, Gustavo, Mónica, Roberto y Florencia, Ciro y sus sobrinos nietos: Lourdes, Mauro, Iván, Gabriel, Noelia, Agustín y Constanza, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 17 hs en el cementerio La Misericordia.

YANACÓN, PEDRO HORACIO (.q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Hermanito querido: Por siempre vas a estar en nuestros corazones, acompañándonos en cada momento, como siempre lo hacías. Sus hermanos Francisca, Julia, Santos, Dante, sus hijas en el afecto Romina, Micaela, Celeste y sus sobrinos nietos Thiago, Luana, Bautista. Sus restos serán inhumados hoy a las 17 hs en el cementerio La Misericordia.

DIÓSQUES, MARÍA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Sus hijos Sergio, Elvio, Saúl, Sonia Suárez; hijos políticos Ramón Cardozo; nietos Anahi Llanina Cardozo y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Garza Dpto Sarmiento SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

DOMÍNGUEZ, LUIS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Su esposa Nidia Mabel Sánchez; hijos Luis y Luciana Domínguez; nietos Ernesto, h. pol. Paula Rossi y flia. y Guillermo part. su fallec. Sus restos será imhu,. Hoy a las 14 en el cementerio La Esperanza CD. - Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

DOMÍNGUEZ, LUIS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. El intendente de la ciudad de Clodomira José Alberto Herrera participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, LUIS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Miembros del Honorable Concejo Deliberante de Clodomira participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, LUIS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. El secretario de Gobierno, Ramón Ruiz; contador Municipal Roberto Veyga, tesorero Municipal Domingo Díaz; Hugo Herrera y José Iñiguez de la Dirección de Personal; Rubén Saván de Bromatología y Viviana Mansilla de Acción Social participan su fallecimiento.

GIOVANONI, ZULMA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Su hermana Gisela, hno.pol Gustavo, sobrinos Tavi, José Luis. Panchito, Poli y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de la ciudad de Los Juríes.

GIOVANONI, ZULMA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Vecinos de su hermana Gisela de Carol Lugones: familia Únzaga, Boboli y Beltrán participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, VILMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Sus hijos Oscar, Walter, Estela, Omar, Víctor, Vicente y María; hijos pol. Beatriz, Esther, Alejandro, Roxana, Estefanía, Marisa y Amílcar; nietos, hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy alas 10 en el cementerio Cristo Redentor, casa de duelo Bº. Polígono - Loreto. EMPRESA SANTIAGO.

Invitación a Misa

ATÍA, JOSÉ MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/16|. Un año y nueve meses que partiste de este mundo. "Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su esposa, hijos, hija política, nietos y todos los que te amamos invitan a la misa que se oficiará a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano. Ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL DE TORRES, BETTY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/05|. Querida madre: ya pasaron 13 años desde tu partida, pero tu luz, tu amor, tus enseñanzas, siempre están en nosotros, grabados en nuestra memoria como el legado más valioso. Toda tu familia te recuerda con cariño y nuestra fe cristiana, nos confirma que estás viva en el cielo, gozando de las promesas de Dios. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará en su memoria, hoy a las 20 en la pquia. San Francisco Solano.

CASTILLO, VICENTA DELICIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/18|. Sus hijos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral basílica, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JEREZ, MARTHA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/16|. "Vivirás por siempre en nuestros corazonesa". Su esposo Orlando Medina, su hija Dra. Zulema de Jesús Medina, sus nietos Carlos y Carolina Santillán medina; sus bisnietos Lautaro y Lisandro; su hijo de corazón Julio More y su prima Julia More invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Capilla San Antonio de Padua (calle Salta y Ej. Argentino, Bº San Francisco) al cumplirse 2 años de su fallecimiento.

MEDINA DE YBARRA, FRANCISCA ANTONIA (Muñeca) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/17|. Mi Vieja, hoy a un año de tu partida que no estás físicamente con nosotros. No te imaginas como duele tu ausencia. Se que aún es pronto para acompañarte, pero me consuela saber que estás en el mejor lugar, jamás dejaré de amarte y extrañarte y tu recuerdo me acompañará por toda la eternidad. Sus hijas Susana, Alejandro, Marcelo, hijos políticas Marcela y Claudia y sus queridos nietos Agustín, Machy, Aldana y Francisco invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, Bº Jorge Newbery.

OVEJERO, DIMAS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/18|. La comisión directiva del Club Unión Obrera, socios y jugadores participan de su fallecimiento e invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 Hs. En la iglesia Sagrado Corazón de Jesús al cumplirse un mes de su fallecimiento.

BARRAZA VDA. DE JAIMEZ, ASENCIÓN DEL SEÑOR (q.e.p.d) Falleció el 13/6/15|. Hace ya tres años de tu partida, mi amada abuela, un pedazo de mí se apagó aquel día. Te recordamos con ese amor inmenso que nos brindaste. Pasarán días, meses, años y tu ausencia dolerá como el primer día. Descansa mi viejita!!! Tu nieta Karina y flia. hijos, hijos pol y nietos. Invitan a la misa en la iglesia Sgo. Apóstol a las 20 hs.

BARRAZA VDA. DE JAIMEZ, ASENCIÓN DEL SEÑOR (q.e.p.d) Falleció el 13/6/15|. A tres años de tu partida al encuentro del Creador. Tus hijos que nunca te olvidarán Hugo y Ester, Chuly, Lito y Bety, Rolando, Mabel y Juan, tus nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol. Ruegan oraciones a su querida memoria.

SANTUCHO DE HERRERA, MERCEDES DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Duele tu ausencia madre mía. Nos queda tu recuerdo de los momentos bellos que compartimos a tu lado. Siempre te amaremos. Su esposo José Herrera, sus hijos: Sandra, Lito, Gustavo, Jorge, Diego, Néstor y Ramón junto a sus respectivas familias invitan al oficio de la santa misa para hoy miércoles a las 18.30 en la capilla San Antonio de Padua de Choya al cumplirse en cuarto mes de su partida al reino celestial. Choya.

Agradecimientos

ROBLES, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 09/6/18|. Me gustan las personas sencillas que no buscan sobresalir. Que no desean ser superiores a los demás. Esas que siempre tienen una sonrisa a un buen comentario para darnos. No es necesario tener algo para ser buen ser humano...Eso se llama cariño verdadero. Nunca es demasiado el agradecimiento a quien no te abandonó en tus peores momentos. Nuestro cariño infinito a Udes. que siempre estuvieron acompañando a nuestro querido viejo en su prolongada y ''cruel '' enfermedad...''Un lázaro''. ''Un verdadero Roble''... Hacemos suyas sus palabras...Dr. Ramiro López Bustos, Dr. Victor Hugo Vazquez. Gracias por su tiempo, su lealtad, su profesionalismo, su esfuerzo y honestidad. Su esposa Erminia Rueda y sus hijos Ana María, Cristina, Silvia, Marcela y Pedro Robles.

ROBLES, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 09/6/18|. Su esposa Erminia, sus hijos Ana María, Cristina, Silvia.Marcela y Pedro Robles agradecen profundamente a la atención brindada a nuestro padre a la Empresa CISATD, atención domiciliaria.