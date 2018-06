Se pone en marcha esta noche el Torneo Tarjeta Sol

13/06/2018 -

Con cinco partidos se pondrá en marcha esta noche el Torneo Amateur de Ascenso, que llevará el nombre de Tarjeta Sol y que organiza la NBA Santiagueña.

Desde las 22.30, se cumplirá la siguiente programación: en Coronel Borges, Borges vs. Los Cunas; en Villa Mercedes, Centro de Atletas vs. Bº Mariano Moreno; en Judiciales, Los Colorados vs. Los Primos; en Sportivo Mariano Moreno, Esteban Bus vs. Los Halcones; en Juan Pablo II, Juan Pablo II vs. Cooperativa Armonía Básquet.

Cada equipo deberá presentar el carné correspondiente y un oficial de mesa para evitar la pérdida del partido. Los árbitros no deberán manejar cronómetro de partido ni de 24 segundos.

La NBA Santiagueña también está trabajando en la organización del Torneo de Primera que comenzará la semana venidera.