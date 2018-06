González elogió al campo y dijo que espera hacer un buen papel

Fotos EXPERIENCIA. Ricardo González comentó que está un poco retirado, pero que espera cumplir una buena actuación en el Abierto.

LAS TERMAS, Río Hondo (C). El ganador del European Tour, Ricardo González, también será de la partida del VIII abierto de Golf Las Termas de Río Hondo.

En diálogo con EL LIBERAL, el experimentado golfista expresó: "Contento de estar en Las Termas en esta fabulosa cancha que la pude conocer el lunes donde jugamos a 18 hoyos para adaptarnos. Estoy muy sorprendido, llegaba con otras expectativas de conocer un campo clásico y es diferente, moderno, teniéndolo en Santiago del Estero es doble sentido porque no tenía campos de esta envergadura la verdad para felicitarlos".

Más adelante afirmó: "Es la primera vez que estoy en Las Termas y en Santiago, por eso sorprendido, pero feliz porque he confirmado lo que me dijeron mucha gente. Me hablaron mucho de este destino y me convencieron. Felicito a las autoridades por el predio. Tengo las mejores expectativas para el torneo. El objetivo es cumplir un buen papel. Por delante tenemos 100 profesionales de nivel y tendremos que trabajar duro para estar arriba".

"Quiero destacar que este tipo de torneo sirve para despertar un gran interés para los chicos de los colegios. Espero que los juveniles vengan a ver este maravilloso campo. Eso es fundamental para integrarse al golf. En la actualidad estoy un poquito retirado, tengo 48 años, estoy desde los 15 años en competencia. Siento como que estoy en una etapa de mi carrera un poco retirada, pero a partir de los 50 tenemos otro circuito en el cual seguiremos. Mi lugar es un campo de golf, cuando estoy adentro quiero llegar los más lejos", amplió.

El futuro

En cuanto a su futuro en lo que resta del año, González indicó: "Seguiré participando en todos los torneos que tenga el circuito, en agosto voy a competir en un par de torneos en Europa donde siempre me fue bien es decir a defender los títulos. El golf en la Argentina se encuentra en una línea de crecimiento, la difusión y la promoción es fundamental para sumar nuevos y futuros jugadores especialmente la juventud donde, de esa manera, tendremos grandes Ángel Cabrera, Eduardo Romero y necesitamos que los chicos vengan y participen del golf".