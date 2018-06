"Tenemos una tragedia fiscal, no sé cuándo se arregla"

Fotos REFLEXIÓN. El economista criticó de nuevo al Gobierno de Macri.

El ex funcionario de Cambiemos, Carlos Melconian, volvió a generar polémica con sus diagnósticos sobre la economía durante una conferencia que dio en el Rotary Club.

El ex presidente del Banco Nación recordó que en 2003 la moneda estadounidense cotizaba a $3,70, lo que actualizado según la inflación indicaría que "el dólar de hoy debería valer $41".

En tanto, sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) descartó que se trate de ‘un nuevo’ Fondo, como sostiene el gobierno.

"Veo venir al Fondo de siempre. Creo que se terminan las políticas pseudopopulistas. A partir de ahora, pechuguita con puré de calabaza", ironizó.

También Melconian opinó que Macri recibió una "herencia muy grave, pero no ha sido resuelta. Tenemos una tragedia fiscal. Si ustedes me preguntan en cuánto se arregla esto, no tengo idea. En muchos años, excepto que una devaluación y su posterior inflación licúen, como ocurrió 3 o 4 veces en la historia argentina", planteó.