Ley de despenalización del aborto: seis diputados santiagueños están en contra y hay una indecisa

13/06/2018 -

La Cámara de Diputados tratará hoy en el recinto el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo o despenalización del aborto, que generó un amplio debate no sólo en el Congreso, sino también en la sociedad, con posiciones encontradas.

Se espera una sesión histórica y con final abierto (se votaría entre las 3 y las 7 del jueves), ya que hay un pequeño grupo de legisladores indecisos que pueden inclinar la balanza a favor o en contra del proyecto. En el caso de Santiago del Estero, seis de los siete legisladores que tiene la provincia en la Cámara baja de la Nación, ya confirmaron que votarán en contra de la ley. Ellos son Claudia de Zamora, Hugo Infante, Norma Abdala de Matarazzo, Graciela Navarro y Estela Neder, del bloque Frente Cívico. A ellos se suma Mariana Morales, del Frente Renovador.

En tanto, Mirta Pastoriza (Frente Cívico), aún no decidió su voto el cual definirá tras analizar en detalle el despacho de comisión que fue aprobado ayer por la tarde. Así lo manifestó la legisladora al Diario EL LIBERAL, agregando que lo primordial para ella “es hacer hincapié en la salud sexual”.

Quien brindó sus razones para manifestarse en contra de la interrupción voluntaria del embarazo fue Hugo Infante, “proyecto que rechazo de plano y no lo hago caprichosamente sino con diferentes argumentos desde el punto de vista legal, constitucional, científico y social”. Remarcó que “en primer lugar y ajustado a nuestro Código Civil y Comercial, en su artículo 19 expresa textualmente que la existencia de la persona humana comienza con la concepción, esto es a partir del momento de la formación del embrión o cigoto, y con ello se convierte automáticamente en un sujeto de derecho”.

Ahondó: “Nuestro ordenamiento jurídico hace referencia a que los derechos y obligaciones del concebido quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida, si no nace con vida se considera que nunca existió. El nacimiento con vida se presume”.

Infante sostuvo que “son insólitos y desatinados los fundamentos de este proyecto, hace mención al respeto a la vida, a la autonomía, a la no discriminación, lo califico de esta forma porque la finalidad que se pretende es justamente interrumpir la vida misma de una persona humana que se encuentra consagrada en el art 19 del C.C.”.

Además, subrayó que “frente a la jerarquía que tiene el derecho a la vida como valor supremo, los restantes derechos como son el derecho al honor, a la buena imagen, a la libre sexualidad, entre otros, se ubican por debajo de éste, lo que implica que no puede sacrificarse el valor supremo de la vida para proteger, en base a su negación, derechos secundarios”.

Fue categórico al señalar que “hay que llamar a las cosas por su nombre: es muerte a la persona por nacer y no interrupción voluntaria del embarazo”. También aseveró que “el sistema de salud de nuestro país no está en condiciones de cumplir con las exigencias de esta ley, los plazos que se establecen son de cumplimiento imposible, tanto para los hospitales públicos, clínicas privadas y obras sociales donde predomina la burocracia. No se debe escapar de la realidad en todo el territorio nacional”.

Finalmente, instó a “pensar en alternativas, la muerte no es la solución, para eso estamos los legisladores para legislar y trabajar por la vida y el bienestar de los habitantes de este bendito país, nunca jamás un delito puede configurar fuente de Derecho”.

Morales

Por su parte, Mariana Morales, ratificó su postura “a favor de la vida y en contra del aborto en torno a todos los aspectos”. “Por lo tanto me opongo a que se despenalice el aborto”, indicó la legisladora del Frente Renovador.

“No podemos legalizar algo que no podemos combatir algo tan particular que se da en chicas de bajos recursos. Si se llega a un aborto es porque estamos fallando con el sistema educativo y todo lo que como cambio cultural queremos generar en la sociedad santiagueña”, sostuvo en particular. Por ello, consideró que “es necesario tener en cuenta métodos anticonceptivos, impartir como corresponde la educación sexual. Como mujer, tenemos el maravilloso don de poder dar vida entonces es importante que la mujer entienda este significado, siendo que también debe tener la libertad de elegir ser o no ser madre, y para eso hay ciertos métodos (anticonceptivos)”.

Por su lado, Graciela Navarro había señalado que no apoyaba el aborto y que se manifestaba por “el respeto a la vida”. Como alternativa, mencionó “los adelantos que existen para prevenir un embarazo son más que suficientes. Mi posición es clara y defiendo la vida”, reflejó la legisladora de extracción radical que integra el Frente Cívico. Navarro sostuvo que se debe darle mayor énfasis en preparar a las mujeres en educación sexual, y en el conocimiento de los “métodos que uno pueda utilizar para cuidarse y no traer un hijo al mundo sin tener capacidad económica”.