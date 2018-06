Resultados del fútbol femenino

13/06/2018 -

Las chicas tuvieron su décima fecha el viernes a partir de las 20 en el Patinódromo Municipal, donde los resultados fueron: Las Fanáticas 1 vs. Bº Salido 0; Defensoras 1 vs. Central Argentino 0; Estrella Cantoni 2 vs. Cruz Azul 0; San Isidro 1 vs. Deportivo Griselda 2; Valencia 1 vs. Rincón Femenino FC 0; Las Tiburonas 0 vs. Alto Verde 0 y Quilmes 0 vs. Las Águilas 2. El lunes 11 de junio las chicas continuaron con sus partidos en el mismo lugar y horario. Tévez FC 0 vs. Las Líderes 0; Las Aliadas 0 vs. Las Argentinas 0; Santa Rita 0 vs. Las Fortineras 1; Las Pumas 0 vs. Deportivo 25 de Mayo 2; La Selección 1 vs. 17 de Octubre 1; Campeonas del 28 1 vs. La Roma 0.