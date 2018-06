Renso Pérez aseguró que aportará "sacrificio y juego"

13/06/2018 -

El mediocampista Renso Pérez se convirtió oficialmente en jugador de Central Córdoba, tras estampar ayer su firma y será parte del plantel que participará en el Torneo Nacional B.

El volante vistió los colores de Villa Dálmine tanto en la B Metropolitana como en la B Nacional, mientras que también se desempeñó en Ferro en la segunda categoría y en el 2017 lo hizo con la camiseta de Arsenal en Primera División.

"Estoy contento de llegar a la ciudad y de sumarme a Central Córdoba en este nuevo desafío. Vengo a aportar experiencia, sacrificio y juego. Conozco esta categoría, a los equipos, a los rivales, estoy ilusionado", contó en diálogo con Noticiero 7.

En tanto, se refirió al público ferroviario. "Me gusta el aliento que tiene siempre la gente de Central Córdoba, apoyando en cada partido al equipo; por suerte la voy a tener de mi lado. Es un plus que se necesita para poder ganar".

En tanto, dijo que no le sorprendió el llamado de Central Córdoba.

"Cuando uno tiene buenos torneos sabe que se abren las puertas de otros lugares. Tuve la suerte de hablar con Coleoni, que me llamó y eso fue muy bueno. Me contó de sus ganas de que esté en su equipo, me ilusionó mucho con poder lograr un objetivo. Así que no dudé", cerró.