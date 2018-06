Fue presentado el Abierto de Las Termas

Fotos CONFERENCIA. Dirigentes, funcionarios y jugadores se mostraron entusiasmados por el acontencimiento deportivo que comienza hoy en Las Termas.

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Ayer se realizó la presentación oficial del VIII Abierto de Las Termas de Río Hondo, que comienza hoy a las 8.15 con los primeros 18 hoyos.

La ceremonia contó con la presencia del intendente municipal, Miguel Mukdise; del director ejecutivo del Termas Golf Club, Dr. Juan Manuel Pereyra; del director operativo de la Asociación Argentina de Golf, Carlos Silva, y de los jugadores profesionales Daniel Vancsik, en representación del Tour Profesional de Golf de la Argentina; Ricardo González, ganador del European Tour, y el santiagueño Miguel "Tachi" Guzmán, máximo exponente del golf de la provincia.

En la conferencia, Miguel Guzmán opinó: "Estoy muy contento porque la ciudad tiene un nuevo campo como este y porque para este campeonato hay muchos jugadores muy buenos". Además destacó que le hubiese gustado contar con esta cancha muchos años antes para "poder disfrutarla mucho más".

El director ejecutivo del Termas de Río Hondo Golf Club, Dr. Juan Manuel Pereyra, resaltó el esfuerzo realizado durante los años anteriores para que finalmente la ciudad tuviera una cancha de nivel internacional y pública. Además, destacó el apoyo del gobernador Zamora e instó a seguir trabajando para que el proyecto crezca aún más.

El certamen es parte del calendario oficial del Tour de Profesionales de Golf de Argentina y del Dev Series del PGA Tour Latinoamérica, cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Santiago de Estero y de la Subsecretaría de Turismo.

Posteriormente, el intendente Mukdise dejó su mensaje en nombre de toda la comunidad de Las Termas. "Realmente uno no sabe si está soñando o es la realidad. Hoy tenemos un campo de golf y se ve un torneo de jerarquía internacional, dijo Mukdise- sinceramente no sé cómo expresar la alegría que tengo en mi corazón. Es algo que me llena de orgullo como termeño" destacó.

En tanto Carlos Silva, de la Asociación Argentina de Golf, subrayó: "Esto le va a dar a Termas y al golf argentino un gran impulso, todo lo que sea desarrollo de nuestro deporte y a lo que nos mueve como asociación. Felicito a todos los que han trabajado para hacer esto".

Por su parte, Ricardo González destacó la infraestructura de la cancha: "Jugué en distintos campos en Europa y este la verdad que está a la altura de cualquiera de ellos. Es algo espectacular jugar en un campo así".