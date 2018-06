Requisitos para que sean reconocidos ante la Justicia

13/06/2018 -

Ante el interrogante que surge de cuándo la Justicia reconoce una unión convivencial, el Código Civil y Comercial establece una serie de requisitos (impedimentos) para que se reconozcan los derechos establecidos a las uniones convivenciales: que los dos integrantes sean mayores de edad; que no estén unidos por vínculos de parentesco en línea recta en todos los grados, ni colateral hasta el segundo grado; que no estén unidos por parentesco de afinidad en todos los grados; que no exista otra unión convivencial registrada y que los convivientes se mantengan unidos por un periodo no inferior a un año.

La existencia de la unión convivencial, su extinción y los pactos que sus integrantes celebren deben estar inscriptas en el Registro Civil correspondiente de la jurisdicción local a los efectos probatorios.

Acuerdo

El pacto de convivencia es el celebrado por los integrantes de la unión convivencial a los efectos de regular sus relaciones que pueden ser de carácter patrimonial o extrapatrimonial.

La diferencia sustancial entre el matrimonio y las uniones convivenciales radica en que los conviviente no gozan de vocación hereditaria, salvo que uno de los miembros de la unión lo haya instituido mediante testamento.