Fotos Con diez fechas jugadas, ya hay changuitos goleadores con 18 tantos

13/06/2018 -

El fin de semana pasado se desarrollaron los partidos correspondientes a los torneos de fútbol infantil y femeninos organizados por la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de La Banda, en cuyo marco comenzaron a distinguirse varias figuras como goleadores. Los goleadores y figuras relevantes del torneo hasta el momento son: en la categoría 3 y 4 años, Luis Ibáñez (Bº Quilmes) con 18 goles, Nahuel Mozcoso (Rey de Reyes) con 15 goles y Alfredo Luna (25 de Mayo) con 13 goles; en la categoría 5 y 6 años, Alex Quinteros (Argentinos Unidos) con 18 goles, Dilan Chávez (Bº Taponazo) con 14 goles y Agustín Giménez (Bío Torres) con 11 goles; en la categoría 7 y 8 años, Hugo Loto (B Quilmes) con 13 goles, Marcelo Ledesma (Deportivo 25 de Mayo) con 10 goles y Ever Jiménez Gauna (Bío Torres) con 10 goles; en la categoría 9 y 10 años, Lautaro Paladea (Bº Quilmes) con 12 goles, Jonathan Loto (Argentinos Unidos) con 10 goles y Bautista Cura (Taladrito) con 8 goles. Infantiles Por su parte, los chicos también tuvieron sus partidos este domingo: en la categoría 3 y 4 años se dieron los siguientes partidos: 25 de Mayo 2 vs. Bº Taponazo 2; El Cruce 3 vs. Tramo 16 2; Chamacos FC 1 vs. El Rincón 0; Bº Quilmes 6 vs. 17 de Octubre 2; Argentinos Unidos 3 vs. Rey de Reyes 3; Bío Torres 3 vs. Deportivo 25 de Mayo 0; Villa Unión 0 vs. Palermo 0 y Taladrito 4 vs. Irma FC 0. En la categoría 5 y 6 años: 25 de Mayo 1 vs. Bº Taponazo 4; El Cruce 0 vs. Tramo 16 3: Chamacos FC 2 vs. El Rincón 0; Bº Quilmes 3 vs. 17 de Octubre 3; Argentinos Unidos 4 vs. Rey de Reyes 0; Bío Torres 5 vs. Deportivo 25 de Mayo 0; Villa Unión 0 vs. Palermo 0 y Taladrito 4 vs. Irma FC 1. En la categoría de 7 y 8 años: 25 de Mayo 1 vs. Bº Taponazo 0; El Cruce 0 vs. Tramo 16 2; Chamacos FC 0 vs. El Rincón 0; Bº Quilmes 2 vs. 17 de Octubre 0; Argentinos Unidos 2 vs. Rey de Reyes 0; Bio Torres 2 vs. Deportivo 25 de Mayo 1; Villa Unión 0 vs. Palermo 3 y Taladrito 1 vs. Irma FC 1. Por último, en la categoría 9 y 10 años los resultados fueron: 25 de Mayo 0 vs. Bº Taponazo 0; El Cruce 0 vs. Tramo 16 1; Chamacos FC 1 vs. El Rincón 0; Bº Quilmes 1 vs. 17 de Octubre 0; Argentinos Unidos 0 vs. Rey de Reyes 0; Bío Torres 2 vs. Deportivo 25 de Mayo 2; Villa Unión 0 vs, Palermo 2 y Taladrito 0 vs. Irma FC 0.